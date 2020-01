Змии може да са предали на хората мистериозния коронавирус

З мии може да са предали на хората новия коронавирус, който отне живота на 17 души в град Ухан, Китай, сочи генетичен анализ. Змиите вероятно са се заразили с вируса от прилепи на пазар на храни, на който се продават и двата вида животни, съобщава NewScientist.

СЗО: Без извънредно положение заради вируса в Китай

Към 22 януари са потвърдени 555 случая на инфекцията, причиняваща висока температура, затруднено дишане и пневмония. В опит да се ограничи вируса, Ухан е поставен под карантина. Градският транспорт бива временно спрян.

444 от случаите са в Ухан. А вече има потвърдени такива и в околните региони. 26 са в провинция Гуандун, 14 в Пекин и 9 в Шанхай. В международен план са регистрирани случаи в Тайланд, Япония, Южна Корея и САЩ. Още стотици се очаква да бъдат диагностицирани.

Заплаха: новият вирус може да мутира, първи случай в САЩ

Scientists now believe that the Chinese Krait and Cobra snakes may be the primary source of the ravaging and highly infectious coronavirus in China. pic.twitter.com/lM4zlFgFTo