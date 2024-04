Ето кой е бил най-добрия приятел на човека преди кучето

В древен гроб в днешна северозападна Аржентина човек е бил погребан с кучешки другар - но според ново изследване този приятел не е бил куче.

В погребението е намерен скелетът на животно, което някога може би се е конкурирало с кучетата за човешка обич - лисица.

Хората и кучетата имат дълга история. Връзката между двата вида е на десетки хиляди години. Въпреки това нов анализ на доказателства от погребение в Патагон, датиращо отпреди около 1500 години, загатва за подобна тясна връзка между ловец-събирач в южната част на Южна Америка и големия изчезнал вид лисица Dusicyon avus.

