П олярна лисица, на която е поставен проследяващ чип в Норвегия през 2017 г., измина повече от 3500 км до Канада, съобщиха Асошиейтед прес и в. "Ню Йорк таймс".

Животното, наричано също синя лисица, е тръгнало от архипелага Свалбард миналата година и е стигнало до остров в Северен Нанавут. Двете области се свързват сезонно с лед. Лисицата се е движила през голяма част от времето по замръзналия Северен ледовит океан, но също и през Гренландия.

През океана, където храната е била оскъдна, а и условията са били сурови, тя се e движела по-бързо.

Researchers from Norway's Polar Institute released a young female fox into the wild on the east coast of Spitsbergen. The fox has been tracked via GPS device... and delivered quite the results by walking more than 3,500km in just 76 days!https://t.co/rFwTPo6tpS pic.twitter.com/JGk72ZCNVx — RT (@RT_com) 3 юли 2019 г.

Издръжливостта на тези лисици в суровия полярен климат е отдавна известна.

Подобно бързо пътуване между континентите обаче се документира за първи път от специалисти на Норвежкия полярен институт.

Първоначално специалистите се усъмнили, че лисицата може да е била убита и пренесена на кораб. Корабите обаче не могат да стигнат толкова на север през леда. Така че този вариант отпаднал.

An Arctic fox left researchers at the Norwegian Polar Institute in disbelief when she travelled from Norway to Canada in just 76 days. That's 3,500 km, three countries and two continents!



Read Article: https://t.co/NQtI59GLn3#Amazing #Arctic #ArcticVoices #ScienceNorth pic.twitter.com/K2sR3r3BXB — ScienceNorthSales (@sn_sales) 2 юли 2019 г.

Животното е тръгнало от Шпицберген на 26 март 2018 г. и е стигнало о-в Елсмиър, Нанавут, след два месеца и половина. По проследяващия чип учените определили, че

само за ден лисицата е изминала 155 км.

Средно се е движела със скорост 46,3 км/ч. Сигналът е спрял през февруари 2019 г., така че какво се е случило с лисицата, не е известно.

Covering some 3,500 kilometres (220 miles) over the polar ice sheets in only 76 days, an arctic fox has reached Canada after setting off from Norway in an unprecedented feat of endurancehttps://t.co/WWoapcwClY — AFP news agency (@AFP) 3 юли 2019 г.

Пътят на животното всъщност е по-дълъг, съобщи Асошиейтед прес.

Тя е тръгнала от хралупата си на 1 март 2018 г. На о-в Елсмиър се е установила на 1 юли. За четири месеца е изминала общо 4415 км.

Fascinating stuff, a Polar fox walked 2,700 miles from Norway to Canada. HT @PolarResearch pic.twitter.com/SM9rfQga2m — byron@bikehugger (@bikehugger) 2 юли 2019 г.

Каква може да е причината за подобно междуконтинентално пътешествие?

Най-вероятната е липсата на храна или търсене на нов хабитат.

Архипелагът Свалбард е много засегнат от покачващите се температури. Ледът там намалява, а той е много важен за придвижването на полярните лисици и възможността те да намират храна.

Във видеото горе разберете любопитни факти за полярната лисица.

