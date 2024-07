Обявиха принцеса Беатрис за най-добре облечената личност във Великобритания за 2024 г.

Б ританската принцеса Беатрис е обявена за най-добре облечената личност във Великобритания за 2024 г., предаде Пи Ей мидиа/ДПА.

Тя оглави класацията на изданието "Татлър" за най-добре облечени британци, въпреки че стана известна със странната шапка, която носеше на сватбата на принца и принцесата на Уелс и вдъхнови множество мемета.

Princess Beatrice is named the best dressed person in Britain https://t.co/7RJWuEIoX7 via https://t.co/0490GEHwBi

Not in my book. My opinion is that Princess Katherine is the best dressed person in Britain. Followed by the Duchess of Edinburgh.