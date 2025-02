Ето какво каза Кание Уест на съпругата си по време на голата поява на „Грами“

Р азмяната на реплики между Кание Уест и съпругата му Бианка Цензори по време на скандалната им поява на червения килим на 67-ите награди „Грами“ беше разкодирана от професионален четец по устните.

Противоречивият рапър и Бианка впечатлиха при пристигането си на червения килим, тъй като 30-годишната Бианка не остави почти нищо на въображението.

Твърди се обаче, че двойката е била помолена да напусне събитието, след като Цензори свали коженото си палто, за да разкрие прозрачна мини рокля, под която беше без бельо.

Here’s what Kanye West said to wife Bianca Censori during nude Grammys 2025 red carpet appearance https://t.co/ntmlgWZh2z pic.twitter.com/EygUQH2v7E