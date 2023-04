"Реликвата на съдбата": Последното превъплъщение на Харисън Форд в ролята на Индиана Джоунс

Х арисън Форд играе Индиана Джоунс повече от 40 години в пет филма, а тази година на филмовия фестивал в Кан ще получи специално отличие. „Variety“ съобщава, че фестивалът ще бъде домакин на световната премиера на "Индиана Джоунс и реликвата на съдбата" на 18 май, 15 години след дебюта на "Кралството на кристалния череп" на същия форум. Характерът на специалната почит към Форд все още не е разкрит.

Кан е най-престижният филмов фестивал в света, като изключителното отличие в конкурса се счита за висока чест за всяка продукция. Джеймс Манголд, режисьорът на "Реликвата на съдбата", дебютира преди 28 години в Кан, а сега най-накрая се завръща като почетен гост. Харисън Форд е присъствал на безброй други прояви в Кан, тъй като всеки Индиана Джоунс е имал премиера на фестивала.

#IndianaJones will return to the Cannes Film Festival for the world premiere of Indiana Jones and the Dial of Destiny, directed by James Mangold, on Thursday May 18th. pic.twitter.com/59PPEHyGSW