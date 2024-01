Емблематичната пола на Кари Брадшоу бе продадена на търг за 53 000 долара

Е мблематичната бяла пачка, носена от Сара Джесика Паркър по време на началните надписи на „Сексът и градът“, беше продадена на търг за 52 000 долара.

Тристепенната пола-пачка от бял тюл с подходяща сатенена лента беше продадена от аукционерите Julien's, съобщи в петък NBC News.

Не беше посочена конкретна дата за продажбата, но NBC каза, че е "скорошна".

Sex And The City: Sarah Jessica Parker's opening credits tutu sells for $52,000 at auction



Read more ⬇https://t.co/RRiTDxtDop