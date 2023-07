"Аз знам как изглеждам, но нямам избор": 58-годишната Сара Джесика Паркър съжалява, че няма лифтинг

С ара Джесика Паркър съжалява, че не се е подложила на козметична операция, когато е била по-млада.

"Честно казано, мисля, че съм пропуснала да си направя лифтинг на лицето, старомоден, добър лифтинг, който се прави, когато си на 44 години", каза тя по време на участие в "Шоуто на Хауърд Стърн" в сряда.

During a chat with Howard Stern, the star got more candid than ever about plastic surgeryhttps://t.co/xqsJKaG6uz — VOGUE India (@VOGUEIndia) July 3, 2023

Въпреки че 58-годишната звезда от "И точно ей така" никога не си е правила никакви операции, тя призна, че мисли за "всичко това".

"Постоянно питам хората дали не е твърде късно?" - каза тя.

Паркър продължи да разкрива, че не обича да прекарва твърде много време пред огледалото.

"Аз съм представителна", отговори актрисата на въпроса дали смята, че изглежда добре. "Наистина не обичам да се вглеждам в себе си. Мисля, че изглеждам добре."

Актрисата от "Сексът и градът" заяви, че разбира желанието да се подложиш на ботокс и други козметични процедури поради стигмите, свързани с красотата и остаряването.

"Разбирам защо хората правят този избор, защото се поставя толкова голям акцент предимно върху външния вид на жените", каза тя.

Паркър си спомни за "женомразките" коментари, които е получила, след като се е върнала към образа на Кари Брадшоу за първия сезон на "И точно ей така".

SJP reveals why she almost didn't sign onto Sex and the City and opens up about plastic surgery (via @toofab)https://t.co/GcPbmXKu4C — TMZ (@TMZ) June 30, 2023

Въпреки критиките, актрисата заяви, че "хората трябва да правят каквото ги кара да се чувстват по-добре, излизайки през вратата".

Паркър открито говори за възрастовия подход в Холивуд и изрази разочарованието си по време на интервю за Vogue през ноември 2021 г.

Sarah Jessica Parker, 58, says she ‘missed out’ on a ‘good old-fashioned facelift’ https://t.co/EYgGoK9WXJ pic.twitter.com/6njFyEmm8H — Page Six (@PageSix) June 30, 2023

"Почти се чувствам така, сякаш хората не искат да сме напълно ОК с това, което сме, сякаш почти се наслаждават на това, че ни боли от това, което сме днес, независимо дали сме избрали да остаряваме естествено и да не изглеждаме перфектно, или дали правите нещо, ако това ви кара да се чувствате по-добре", каза тя пред списанието.

"Аз знам как изглеждам, но нямам избор", добави тя. "Какво ще направя по въпроса? Да спра да остарявам? Да изчезна?"

