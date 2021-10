Всичко, което трябва да знаете за "Squid game"

В секи, който ползва интернет, би трябвало досега да е попадал на името "Squid game". Това е заглавието на южнокорейски сериал, продукция на Нетфликс, и днес всички говорят за него.

Сериалът, с буквален превод "Игра на калмари", е 9-епозодна драма, която включва насилие, случващо се в антиутопично място.

Заради първите кадри на пилотния епизод на южнокорейския сериал предполагаме, че "Игра на калмари" може би олицетворява детска игра със същото име, играна в Южна Корея.

Премиерата на сериала се състоя на 17 септември т.г., но предизвика главоломен интерес по целия свят и се превърна в най-гледаното шоу в платформата Нетфликс.

Според главния изпълнителен директор Тед Сарандос, този сериал може да се окаже "най-грандиозната продукция на Нетфликс досега".

За какво става въпрос в сериала "Squid game"

Главният герой Сонг Ги-хун е със зависимост към хазарта, има големи финансови проблеми, живее с майка си, която е болна. Бившата му съпруга пък планира да отведе дъщеря им в САЩ, заедно с новото си семейство.

Тъй като Сонг Ги-хун спешно се нуждае от голяма сума пари, а и заради пристрастеността си към хазарта, главният герой лесно се съгласява да участва в не особено ясни игри, които предлагат голяма сума пари.

Изведнъж Сонг Ги-хун се събужда на странно място, в което има още 455 играчи като него. Следват пресъздадени детски игри от живота в Южна Корея, наблюдавани от "пазачи" в червени униформи и черни маски с различни геометрични фигури върху тях.

Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, and Jung Ho-yeon talk about starring in @Netflix’s #SquidGame, the show’s massive popularity, and the origin of the Red Light, Green Light doll. #FallonTonight pic.twitter.com/bv67QJjjoh