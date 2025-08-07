Любопитно

Експерти разкриват очевидния знак за изневяра - който повечето хора пропускат: „Това е следа, която си струва да се проследи“

Забравете за червилото по яката - това може да се окаже истинското уличаващо доказателство

7 август 2025, 10:58
Отдаваме почит на преподобномъченик Дометий, какво се знае за него

Отдаваме почит на преподобномъченик Дометий, какво се знае за него
Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява

Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява
Въртенето на Земята се ускорява - предстои най-краткият ден в историята

Въртенето на Земята се ускорява - предстои най-краткият ден в историята
63 години от смъртта на Мерилин Монро: Трагичният край, който Холивуд никога не забрави

63 години от смъртта на Мерилин Монро: Трагичният край, който Холивуд никога не забрави

"Златните години" на Мишел Пфайфър - зашеметяващи снимки от 80-те и 90-те години
Меган Маркъл на 44: Защо 4-ти август е дата с дълбока кралска история

Меган Маркъл на 44: Защо 4-ти август е дата с дълбока кралска история
Парис Джаксън отмени годежа си с Джъстин Лонг

Парис Джаксън отмени годежа си с Джъстин Лонг
Брад Пит снима тайно нов филм в България?

Брад Пит снима тайно нов филм в България?

О казва се, че начинът да хванеш изневеряващ партньор може и да не се крие в съобщенията му, скритите чатове или шепота по телефона късно през нощта. Може просто да е изписан черно на бяло в банковото му извлечение, пише The Post.

(Във видеото: Coldplay, изневяра и оставка: Скандалът, взривил мрежата)

Забравете за червилото по яката - съмнителните тегления от банкомат може да се окажат истинското уличаващо доказателство.

„В днешно време живеем почти изцяло без пари в брой, така че ако партньорът ви винаги е плащал безконтактно, събирал е точки с кредитната си карта, а изведнъж започне да тегли пари от банкомат - това е следа, която си струва да се проследи“, обяснява частният детектив Каси Крофтс в TikTok.

Защо? „Плащането в брой не оставя следи“, казва Крофтс. „Ако отидат в ресторант и похарчат 200 долара, почти сигурно е, че не са били сами. Но ако изтеглят 200 долара в брой? Нямаш представа какво се е случило.“

Звезди, хванати в изневяра от папараците
5 снимки
Аштън Къчър
Хю Грант и Елизабет Хърли
Джесика Бийл и Джъстин Тимбърлейк
Мадона

Управителката на публичен дом Катрин Дьо Ноар казва, че местоположението - и времето - на тези тегления могат да бъдат още по-показателни.

„Първото нещо е, че много мъже не носят достатъчно пари в брой. Затова отиват и теглят от банкомат, който обикновено се намира някъде близо до публичния дом или дори вътре в него“, каза тя в Instagram, цитирана от The Tab. „Това е много подозрително, особено когато виждате, че партньорът ви тегли големи суми в 4 часа сутринта в този район, а сметката е обща.“

С две думи: ако от общата ви сметка изведнъж започнат да изчезват двайсетачки посред нощ, може би е време за сериозен разговор. А макар че парите са най-очевидният сигнал, не са единственият предмет в домакинството, който може да „проговори“.

Eдна жена открила предполагаемата изневяра на съпруга си благодарение на един напълно неочакван източник - тяхната дигитална везна.

В пост, който стана вирусен в Reddit, съпруга с потребителското име u/throw-Doubt303 разкрива, че е открила нощни измервания на тегло на споделената им везна — докато тя е била извън града, а съпругът ѝ уж е бил сам вкъщи.

7 причини за изневяра
7 снимки
изневяра
зодии изневяра
изневяра
зодии изневяра

„Проверих паметта на дигиталната везна от любопитство и тя показа две измервания като ‘незапаметени’, точно по 120 паунда, записани в 00:25 ч. и 00:26 ч., едно след друго“, пише тя. „За контекст - аз не тежа 120 паунда и не бях там на тази дата. Само съпругът ми беше.“

„Целта беше да работим върху себе си, за да изградим по-здрава основа, и се бяхме разбрали да не виждаме други хора“, добавя тя в коментарите.

Редитърите не си губиха времето с дипломатичност. „Съвет от опит - не му казвай, че знаеш, че е имало жена. Свържи се с адвокати и изготви план на действие“, посъветва потребител.

Те простиха изневяра
11 снимки
Антонио Бандерас Мелани Грифит
Елизабет Хърли Хю Грант
Джей Зи Бионсе
Джъд Лоу Сиена Милър

„Това са две измервания едно след друго. Доста ясно е. Той вече е продължил напред и се вижда с други жени. Няма нужда от излишни разсъждения“, пише друг. Трети коментатор похвали откритието: „Това е детективско майсторство от най-високо ниво. Мъжете подценяват нашата интуиция. Когато го конфронтираш, вероятно ще се опита да те изкара луда или параноична. Не си.“

С други думи: ако търсиш улики, не следвай само парите - следвай и грамовете.

Смятате ли това за изневяра
7 снимки
изневяра
флирт изневяра двойка легло мобилен телефон
приятели приятелки жени говорене кафене
раздяла разбито сърце изневяра
изневяра финансови улики банкомат плащане в брой обща сметка уличаващи доказателства дигитална везна партньорски отношения детективска работа подозрения
Последвайте ни

По темата

Двама мъже се удавиха край Слънчев бряг

Двама мъже се удавиха край Слънчев бряг

Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

pariteni.bg
Премахването на лимитите за емисии на ДВГ ще вдигне цените на горивата, смята администрацията на Тръмп

Премахването на лимитите за емисии на ДВГ ще вдигне цените на горивата, смята администрацията на Тръмп

carmarket.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 5 часа
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 5 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 3 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 2 часа

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Уникални находки: Откриха каменни гюлета за катапулти на Перперикон

България Преди 1 час

Те са били използвани във войните между България и Византия

Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле

Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле

България Преди 1 час

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

Пробойни в системата: Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция

Пробойни в системата: Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция

България Преди 1 час

Ще бъдат ли спрени нарушителите?

Започна производството на бойните машини "Страйкър" за армията ни

Започна производството на бойните машини "Страйкър" за армията ни

България Преди 1 час

Според плана първите машини трябва да дойдат в края на септември

.

Най-голямата АГ болница в Пловдив - без вода близо 24 часа

България Преди 1 час

Защо не е имало предупреждение от ВиК дружеството

<p>Експерти: Новите правила за&nbsp;тротинетките на практика са неизпълними</p>

Експерти: Новите правила за електрическите тротинетки на практика са неизпълними

България Преди 1 час

Промените в закона въвеждат редица изисквания и глоби, но оставят неясноти около регистрацията и застраховането

Девет часа огън и лава: Вулканът Килауеа изригна в Хавай (ВИДЕО)

Девет часа огън и лава: Вулканът Килауеа изригна в Хавай (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Килауеа е един от най-активните на света и се намира в защитен национален парк

<p>Шокираща находка в топящ се ледник - мъж е открит след 28 години</p>

Тяло на мъж, изчезнал преди 28 години, е открито в топящ се ледник

Свят Преди 2 часа

'Тялото беше непокътнато, а дрехите дори не бяха скъсани“

Революция във въздуха: Разрешават повече течности на борда?

Революция във въздуха: Разрешават повече течности на борда?

Любопитно Преди 2 часа

За пътуващите със самолет до момент важаха строги правила за течностите, пренасяни в ръчния багаж

Плевен минава на воден режим

Плевен минава на воден режим

България Преди 3 часа

От „Водоснабдяване и канализация“ съобщават, че постъпващите водни количества за града и селищата продължават да намаляват

Борбата с горските пожари в Сакар и Пирин продължава

Борбата с горските пожари в Сакар и Пирин продължава

България Преди 3 часа

В гасенето отново се включиха двата шведски самолета и военен хеликоптер „Кугър“

Оставиха за постоянно в ареста обвинения в палеж на гора край Велико Търново

Оставиха за постоянно в ареста обвинения в палеж на гора край Велико Търново

България Преди 3 часа

Пожарът изпепели около 30 декара насаждения

<p>Почина легендарен пианист и композитор</p>

Почина легендарният пианист и композитор Еди Палмиери

Свят Преди 3 часа

През 70-те години той съчета салсата с джаз, рок, фънк и дори съвременна класическа музика в серия от популярни албуми

Тръмп ще вземе решение за санкциите срещу Русия в следващите часове

Тръмп ще вземе решение за санкциите срещу Русия в следващите часове

Свят Преди 4 часа

Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио

Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

Любопитно Преди 4 часа

През лятото рискът от чревна инфекция е най-висок

<p>&quot;Това е послание към всеки, който мисли да извърши измяна срещу САЩ&quot;</p>

Арестуваха американски войник, опитал да предаде информация за танковете "Ейбрамс" на Русия

Свят Преди 4 часа

22-годишният Тейлър Адам Лий е обвинен, че го е направил в замяна на руско гражданство

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Кристина Апългейт отново в болница: Толкова много боли, че крещя!

Edna.bg

Койна Русева на 55 по бански (СНИМКИ)

Edna.bg

Бившата съпруга на Шумахер шокира: Няма да си сменя фамилията, изкарвам пари

Gong.bg

Артета подкрепи Виктор Гьокереш след трудния му дебют като титуляр за Арсенал

Gong.bg

Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

Nova.bg

Еднодневните ученически екскурзии - под лупа

Nova.bg