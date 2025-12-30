Почина бившият премиер на Бангладеш Халеда Зия

Б ившият бангладешки премиер Халеда Зия почина днес, съобщи в социалните мрежи Националистическата партия на Бангладеш (НПБ), цитирана от ДПА.

"Председателят на НПБ и бивш министър-председател, националният лидер Бегум Халеда Зия, си отиде днес в 06:00 ч. (00:00 ч. по Гринуич) сутринта, малко след сутрешната молитва (фаджр)", написа в "Екс" НПБ.

"Молим се за опрощение на душата ѝ и също така призоваваме всеки да се моли за нейната отишла си душа", се добавя в съобщението.

Зия стана първият премиер на страната си и изкара два мандата на поста от 1991 до 1996 г. и след това от 2001 до 2006 година.

Миналия месец НПБ обяви, че лидерът ѝ ще поведе партията на парламентарните избори догодина.

През последните години Зия, която се бореше с доста здравословни проблеми, като цяло отсъстваше от обществения живот поради разклатеното си здраве, но и заради двете си присъди за корупция, постановени при предишния режим на Шейх Хасина.

Зия прекара над четири години в затвора, след като през 2018 г. бе призната за виновна по две дела за корупция и осъдена на общо 17 години зад решетките.

През 2022 г. тя беше освободена по здравословни причини, но със забрана да напуска Бангладеш и да участва в политическа дейност. Партията ѝ настоява, че обвиненията срещу нея са политически мотивирани.