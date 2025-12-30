Хаос по границата с Гърция - кои пунктове са затворени и кои работят

П оради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и в двете посоки на границата с Гърция. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията е към 06:00 часа тази сутрин.

Вчера в Гранично полицейско управление (ГПУ) - Ново село е получена информация от гръцките гранични полицейски власти, че пропускането на тежкотоварни автомобили през граничен преход „Кап. Петко войвода - Орменион“ от България към Гърция няма да бъде възстановявано до 5 януари 2026 г.

На 29 декември в ГПУ-Гоце Делчев е получена информация, че към момента граничен преход „Илинден - Ексохи“ остава затворен от протестиращи гръцки фермери за неопределено време за товарни автомобили и в двете посоки.

На ГКПП „Кулата“ е възстановено пропускането на леки и тежкотоварни автомобили и в двете посоки.

На границата с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния.