Откриха тяло на жена в София

Самоличността на жената все още не установена

30 декември 2025, 08:56
Т руп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“. Сигналът е получен в СДВР в късния следобед. Тялото е открито в изоставен трафопост. Самоличността на жената все още не установена, не е ясна и точната възраст. По първоначални данни става въпрос за млада жена.

Съдебни лекари трябва да установят дали по тялото има следи от нанесен побой и изгаряния.

Изоставеното съоръжение, по данни на живеещи в района, отдавна е сборище на бездомници и съмнителни лица, но въпреки сигналите не е било обезопасено.

