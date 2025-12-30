Любопитно

Пророчества за края на 2025 г.: Какво „познаха“ Нострадамус и Баба Ванга

С наближаването на края на 2025 г. част от пророчествата на Нострадамус и Баба Ванга за войни, кризи и бедствия могат да се тълкуват като сбъднали се, докато други остават недоказани

30 декември 2025, 08:48
Пророчества за края на 2025 г.: Какво „познаха" Нострадамус и Баба Ванга
С бързото наближаване на края на годината интересът към прогнозите за бъдещето отново се засилва, а вниманието на хората се насочва към така наречените пророци.

Френският астролог Мишел дьо Нострадам, по-известен като Нострадамус, живял между 1503 и 1566 г., и Баба Ванга, живяла от 1911 до 1996 г., се превръщат в световноизвестни имена години след смъртта си. Причината са техните пророчества, които в някои случаи изглеждат като сбъднали се, според Daily Mail.

Смята се, че Нострадамус, записал предсказанията си в труда от 1555 г. „Пророчествата“, е предвидил атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки през 1945 г. На Баба Ванга пък се приписват прогнози за терористичните атаки от 11 септември и разпространението на COVID-19. С подобна репутация е изкушаващо да се приема всяка тяхна дума за значима. Но как стоят нещата с предсказанията им за годината, която вече е към своя край?

Наистина ли Нострадамус и Баба Ванга са предвидили съдбите и трагедиите, сполетели човечеството през 2025 г.?

ПРОГНОЗИ ЗА 2025 Г.: НОСТРАДАМУС

  • „Жестоките войни“ на Англия и завръщането на „голямата епидемия от миналото“

Нострадамус пише: „Когато тези от европейските земи видят Англия да се издига на трона си отзад. От фланговете ѝ ще има жестоки войни. Кралството ще бъде белязано от толкова жестоки войни, че ще се издигнат врагове отвътре и отвън. Голяма чума от миналото се завръща, няма по-смъртоносен враг под небето.“

Англия не е участвала пряко в нито една мащабна война през тази година, макар че същото не може да се каже за други региони на света. Войната в Украйна продължава, а конфликтът в Газа се изостря.

Срещала ли се е Великобритания с „врагове отвътре и отвън“? Няма очевиден противник, предприел пряка мащабна атака срещу страната, но това не означава, че тя е била напълно защитена. От нападения с нож в Хънтингдън, Кеймбриджшир, и в Хийтън Парк, Манчестър, през есента, до поредица от кибератаки, довели до временно спиране на дейността на големи търговски вериги, страната беше изправена пред реални заплахи.

Макар „голяма епидемия“ да не се е завърнала с разрушителната сила, описана в пророчеството, Великобритания в момента се подготвя за това, което експерти определят като епидемия от „супергрип“ през зимните месеци.

  • Сблъсък на великите сили

Нострадамус предсказва още, че през 2025 г. „великите сили ще се сблъскат“, като прогнозира отслабване на влиянието на утвърдените западни държави и възход на нови глобални сили.

Тази година действително стана свидетел на сериозни геополитически напрежения. Само преди дни руският президент Владимир Путин заяви, че е готов за война с Европа.

Също толкова трудно е да се опровергае и прогнозата за отслабване на западното влияние. Макар възходът на Китай да не е нов феномен, икономическият растеж на страната продължава, а през годината бяха регистрирани и няколко случая на опити за достъп до чувствителна правителствена информация чрез шпионски мрежи.

  • Медицински напредък

Нострадамус предвижда значителни подобрения в превенцията и лечението на заболяванията, както и ускорено развитие на медицинските технологии.

Напредъкът в разработването на ваксина срещу туберкулоза през тази година е само един пример. Разпространението на лекарства за отслабване като Ozempic и Mounjaro също се разглежда като важен инструмент в борбата със затлъстяването, което се счита за един от основните глобални рискове за здравето.

В друг показателен пример медицински екипи използват изкуствен интелект, за да прогнозират вероятността даден човек да развие рак в рамките на следващите 20 години – развитие, което дава значително повече възможности за ранно лечение и по-добри резултати.

  • Край на войната между Украйна и Русия

Нострадамус пише: „Чрез дълга война цялата армия се изтощава, така че не намират пари за войниците; вместо злато или сребро, те ще стигнат до кожа от монети, галска месинг и полумесец.“

Войната между Украйна и Русия започна през февруари 2022 г. и предсказанието за „дълга война“, която може да приключи през 2025 г., често се свързва именно с този конфликт.

Ресурсите и на двете страни са сериозно изчерпани, а жертвите са многобройни. Все още е твърде рано да се каже дали краят на войната е близо, но президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви ясно намерението си да доведе конфликта до край.

Споменаването на „галски месинг“ и „полумесеца“ в текстовете на Нострадамус кара някои тълкуватели да смятат, че Франция и Турция могат да изиграят ключова роля в евентуалното прекратяване на военните действия.

  • Апокалипсисът

Едно от четиристишията гласи: „От космоса огнено кълбо ще се издигне, предвестник на съдбата, моли светът. Наука и съдба в космически танц, съдбата на Земята, втори шанс.“

Въпреки продължаващото изчерпване на природните ресурси, краят на света засега изглежда далеч. Утеха е и фактът, че Нострадамус е правил прогнози чак до 3797 г.

Някои тълкуват „втория шанс“ за Земята като намек за изчезването на човешката раса, което би позволило на планетата да се възстанови и регенерира.

  • Природно бедствие в Бразилия

Нострадамус предупреждава, че климатичните промени могат да доведат до мащабно природно бедствие в Бразилия, където се намират около 60% от тропическите гори на Амазонка.

Той пише: „Градина на света близо до новия град, по пътя на кухините планини: Тя ще бъде хваната и потопена в коритото, принудена да пие води, отровени със сяра.“

Макар някои показатели за състоянието на Амазонка да показват леко подобрение тази година – включително спад в обезлесяването и пожарите според определени източници – картината остава противоречива. Незаконният добив и продължителните суши продължават да оказват сериозно негативно въздействие.

ПРОГНОЗИ ЗА 2025 Г.: БАБА ВАНГА

  • Контакт с извънземен живот

Едно от най-обсъжданите пророчества на Баба Ванга за 2025 г. гласи, че човечеството ще осъществи контакт с извънземни форми на живот. То беше свързано от някои тълкуватели с жребия за Световното първенство по футбол през 2026 г., проведен във Вашингтон, окръг Колумбия.

Според видението на ясновидката над голямо спортно събитие трябвало да се появи НЛО – „нова светлина в небето“, която да донесе отговори, а не страх. Предсказано е още, че събитието ще бъде видяно от хора по целия свят, макар конкретното спортно събитие никога да не е било посочено.

Баба Ванга не е оставила писмени свидетелства за своите пророчества. Повечето разкази идват от нейната племенница Красимира Стоянова и други последователи, които са документирали предполагаемите ѝ видения след смъртта ѝ, често обвинявани в неточно тълкуване.

По време на церемонията, продължила около час, 48-те квалифицирани отбора бяха разпределени в 12 групи по четири тима, определяйки съперниците си за първата фаза на турнира догодина в САЩ, Канада и Мексико.

Макар събитието да постави началото на подготовката за едно от най-гледаните спортни първенства в света, „нова светлина в небето“ не беше наблюдавана.

Въпреки това някои потребители в социалните мрежи твърдят, че пророчеството се е сбъднало чрез преминаването на междузвездния обект 3I/ATLAS, който направи най-близкото си преминаване край Земята на 19 декември.

НАСА и други астрономически институции определят обекта като безжизнена комета, но част от обществото, включително поне един известен изследовател, продължава да допуска възможността той да е извънземен космически кораб.

Други спекулации свързват видението с метеорен поток, Северното сияние или очакваната свръхнова T Coronae Borealis Nova, намираща се на около 3000 светлинни години, която би могла да стане видима от Земята.

Мнозина вярваха, че подобно явление ще се случи по време на Супербоул през февруари – едно от най-гледаните телевизионни събития в света – но това не се случи.

  • Земетресения, които опустошават света

Преди смъртта си през 1996 г. Баба Ванга предсказала, че през 2025 г. светът ще бъде разтърсен от опустошителни земетресения.

През годината действително бяха регистрирани редица силни и смъртоносни трусове, включително във Филипините през октомври и в Афганистан през август и ноември, които нанесоха сериозни щети на местните общности.

  • Опустошителна война в Европа

Ясновидката предупреждава и за мащабна война в Европа, която ще унищожи населението на континента.

Както вече беше отбелязано, продължаващата война между Украйна и Русия, както и ескалиращият конфликт в Газа, често се посочват като аргументи от вярващите, че това мрачно пророчество също се доближава до реалността.

