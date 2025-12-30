Любопитно

Седем тенденции в пътуванията, които ще определят 2026 г.

През 2026 г. пътуванията ще бъдат доминирани от тишина и дигитална детоксикация, AI-планиране, мистериозни почивки, пътешествия с автомобил, хиперперсонални ретрийти, off-grid дестинации и културни преживявания, водени от литература и кино

30 декември 2025, 10:54
Седем тенденции в пътуванията, които ще определят 2026 г.
Източник: iStock/Getty Images

Д анни от водещи световни хотелски групи, туристически фирми и експерти по прогнозиране показват, че 2026 г. ще бъде годината на тихите бягства, алгоритмично подбрани маршрути, ултраперсонализирани почивки и завръщане към по-бавно и осмислено пътуване, пише ВВС.

През последните месеци анализатори, бихевиористи и туристически агенции събират данни, за да очертаят накъде според тях се насочва глобалната туристическа индустрия. От „coolcations“ – тенденция, появила се преди няколко години и превърнала се в една от думите на годината според речника на Collins – до „flashpacking“, термин за луксозно пътуване с раница, годишните туристически тенденции традиционно идват с любопитни думи от типа „портманто“ и почти винаги отразяват как живеем – или как мечтаем да живеем.

Прегледахме най-интересните прогнози за пътувания през 2026 г., включително новите измислени термини. Ето какво ни очаква на хоризонта.

  • 1. Тишина за всичко

Една тенденция ще доминира през следващата година: „тишината“. Наричано още Hushpitality, това движение е посветено на комфорта, спокойствието и нуждата от бягство от натрупващия се стрес на модерния живот. В свят, в който живеем постоянно онлайн, а глобални събития достигат до нас в реално време, не е изненада, че мнозина търсят начин да се откъснат от всичко.

Хектор Хюз, съосновател на Unplugged – мрежа от дигитални детокс кабини във Великобритания – наблюдава как тенденцията набира сила. „Когато стартирахме Unplugged през 2020 г., дигиталната детоксикация и аналоговият начин на живот бяха почти непознати“, казва той. „Сега над половината от нашите гости посочват прегарянето и умората от екраните като основна мотивация за резервация.“

Тишината се превръща в преживяване. В южната част на Швеция посетителите могат да използват Картата на спокойствието на Сконе – мрежа от места, подредени по нивата на шум в децибели, за да избират къде да намерят покой. В Skycave Retreats в Орегон пък гостите прекарват три дни в усамотени кабини в пълен мрак.

Източник: iStock/Getty Images

2. Поколение изкуствен интелект: повече AI, по-малко администрация

През 2026 г. изкуственият интелект ще бъде още по-дълбоко интегриран в пътуването. Според проучване на Amadeus все повече хора вече използват генеративен AI за планиране и резервации. Инструменти като ChatGPT, внедрени от гиганти като Expedia и Booking.com, правят задаването на маршрути и организацията на почивка по-лесни от всякога. Технологии като превод в реално време и мобилни дигитални регистрации безконтактно елиминират голяма част от администрацията, която някога съпътстваше едно пътуване.

Но възходът на AI носи и рискове. Експерти по устойчив туризъм предупреждават, че алгоритмичните препоръки могат да усилят свръхтуризма, насочвайки пътуващите към едни и същи популярни дестинации. Паралелно с това расте и броят на измами при пътуване, което прави отговорното използване на AI особено важно.

Специалистът по културни тенденции Жасмин Бина, главен изпълнителен директор на Concept Bureau, обяснява, че поколението изкуствен интелект променя как изразяваме желанията си – но не и защо пътуваме.

„Може да искате да пътувате до курорт, но сега, вместо просто да търсите курорти в TikTok, ще използвате ChatGPT, за да разберете първо какъв специфичен вид прегаряне имате, на какви ритуали или сензорни входове реагирате и коя дестинация най-добре отразява вашето вътрешно състояние“, казва тя.

3. Доверието е по-важно от избора

Наречете го умора от решения, мързел или удоволствието да оставите някой друг да избира вместо вас – ясен е ръстът на пътувания, при които гостът не трябва да взема нито едно решение.

На Фарьорските острови изборът се елиминира в името на устойчивост чрез нова инициатива за самонавигиращи се автомобили. В Мендоса, Аржентина, Winemaker's House & Spa Suites на Сусана Балбоа предлага „мистериозно пътуване“ – опция, създадена да премахне стреса от планирането и да поднесе внимателно подбрани изненади. В круизната индустрия пък мистериозните круизи – при които пътниците тръгват, без да знаят маршрута – стават все по-популярни.

Според доклад на PR фирмата Lemongrass това движение отразява растящата умора от решения и когнитивното претоварване, което изпитваме от непрестанните микрорешения – у дома и по време на почивка.

Източник: iStock/Getty images

4. Пътища вместо писти

Според Доклада за тенденциите на Hilton за 2026 г. пътуванията с автомобил ще продължат да набират популярност. Хаштагът #RoadTrip вече е събрал над 5,9 милиона споменавания, като пътешествениците отново откриват романтиката на открития път.

Докато HunterMoss преработва класическото „пътуване с кола“ в луксозно преживяване – съчетавайки спирки със звезди Мишлен и лайфстайл изненади – много хора избират шофирането по прагматични причини. Според Hilton 60% от британците биха предпочели да пътуват с автомобил, за да спестят средства.

5. Ултраперсонализирано вместо универсално

Отмина времето, когато всички резервираха еднакви почивки. Туристическата индустрия се насочва към хипериндивидуалност. Появиха се специализирани турове, посветени на определени житейски етапи – от пътувания след развод и групи за скръб до ретрийти за менопауза, брачни уединения, почивки за любители на ракети спортове и дори турове за ентусиасти по насекоми.

Бина коментира, че промяната е свързана с начина, по който днес възприемаме времето.

„Животът се е превърнал в безкраен свитък, с по-малко ритуали и обреди на преход“, казва тя. „Туровете за развод и скръб, както и ретрийтите за менопауза, създават свещен джоб от време, фокусиран върху интензивна емоция. Това са нашите нови прагове. Хората искат да преминат през тях и да излязат променени от другата страна. Това е огромна възможност за туристическата индустрия.“

Източник: iStock/Getty Images

6. Извън мрежата вместо популярните локации

„Все повече от нашите пътешественици, особено антиинстаграм бригадата, се отдръпват от пренаселените горещи точки, които рядко отговарят на свръхфилтрирания си онлайн имидж“, казва Ник Пъли, основател на Selective Asia. Резултатът е растящ интерес към „off-grid“ дестинации – от Толедо в Испания и Бранденбург в Германия до по-авантюристични места като Ирак.

Във Великобритания туристическите агенции насочват хората далеч от класическите атракции като Котсуолдс и Корнуол към по-слабо познати региони – Нортъмбърланд, Уелс, Съмърсет – според доклад на Lemongrass.

Hilton отчита и ръст на пътувания, водени от любопитство – британците търсят личностно развитие и изследване, дори за сметка на работа. Желанието за приключение расте – от търсене на автентични места за настаняване в Непал и непопулярни региони в Италия, до избор на просто „нетипичната дестинация“.

Днес, със социалните медии, преживяванията са много по-осезаеми и могат да служат като доказателство за статус за дълго време и пред голяма аудитория. Част от статуса идва и от това, че приключенските пътувания се възприемат като типични за хора с по-богати пътуващи кариери – хора, които са надхвърлили масовите преживявания.

7. Културата е по-важна от хедонизма

Литературните пътувания – частично подхранени от феномена „#BookTok“ – се очаква да продължат да набират популярност през 2026 г. Редом с тях расте и сродната тенденция „set-jetting“ – пътувания, вдъхновени от телевизия и кино.

Хотелите по света, включително в дестинации, известни с нощния си живот, вече се включват в тази ниша – от Ибиса до Мадрид гостите могат да очакват редки книги, литературни ретрийти, библиотеки край басейна и престои с тематичен сюжет.

Няколко дестинации се очаква да бъдат сред „бестселърите на 2026“:

– Корнуол, където се снима новият сериал за Хари Потър
– Йоркширските пустоши – фон на предстоящия филм на Емералд Фенел „Брулени хълмове“
– Гърция – благодарение на адаптацията на „Одисея“ от Кристофър Нолан

Бина определя тази тенденция като модерна форма на бягство.

„Във времена на бързи промени или кризи, ние бягаме към художествената литература, за да изследваме както страховете, така и желанията си“, казва тя. „Фентъзи литературата преживява бум през 30-те и 40-те години на XX век, когато светът е във война. Научната фантастика става популярна през 60-те години – по време на космическата надпревара и контракултурата; а митичната и спекулативна фантастика расте сега, докато опитваме да осмислим краха и прераждането на старите системи. Литературното пътуване е като катарзис – помага ви да се потопите още по-дълбоко във художествения свят, психически и физически.“

Тихи бягства Изкуствен интелект в туризма Ултраперсонализирани почивки Пътуване без избор Пътувания с автомобил Off-grid дестинации Културен туризъм Дигитален детокс Туристически тенденции 2026 Осмислено пътуване
