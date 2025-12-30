Лесни сладки с бира за Нова година

Н аближава най-вълшебния период от годината – декемврийския празничен сезон. Коледните празници са време за весели моменти с близките ни. Това са дни на гостувания и посрещане на гости, обилни трапези, размяна на подаръци и силни емоции.

Този период може да бъде колкото щастлив и вълнуващ, толкова и изтощаващ. След Коледа някак изведнъж се чувстваме леко уморени и копнеем за малко тишина и спокойствие.

Но нямаме много време, защото идва Нова година и трябва да се подготвим и за този празник. Но обикновено винаги отлагаме ли отлагаме подготовката за новогодишната вечеря. И изведнъж се сещаме, че все пак трябва да приготвим нещо.

Особено, ако посрещаме гости или сме канени на гости. Иска ни се да можем да приготвим нещо сладичко без много усилия и сравнително бързо, но което да очарова останалите. В такъв случай можем да се спрем на оригиналната идея за лесни сладки с... бира.

Тези сладки са наистина лесни и бързи за приготвяне – само три съставки за тестото и малко локум за пълнеж. Ето и рецептата за сладки с бира.

Съставки:

1 ч.ч. бира

1 ч.ч. олио

брашно – колкото поеме до получаването на меко тесто (колко меко точно ли – толкова, колкото е меко онази част на ухото ни, на която слагаме обеците си)

От тези съставки се омесва тесто, след което от него се късат парчета, в тях се увиват парченца локум, оформят се като топчета и се пекат на умерена фурна до златисто (или в духа на празника – докато станат с цвета на уиски).

След изпичане се подреждат в купа и се поръсват с пудра захар.

Да ви е сладко!