Коя е Кристин Кабот - милиардерската съпруга, уловена в изневяра на живо

Р ъководителката на отдел „Човешки ресурси“, която е в центъра на грандиозен скандал за изневяра, е омъжена за представител на една от най-старите и богати фамилии в Бостън, пише The Post .

Кристин Кабот, която е в отпуск от работата си в Astronomer след смущаващия инцидент, заснет на концерт на Coldplay миналата седмица, изглежда е омъжена за собственика на „Privateer Rum“ Андрю Кабот, според публикации в социалните мрежи.

Последствията след изневяра на концерт на Coldplay

Съпругът изтъква семейната си принадлежност като шесто поколение собственик на дългогодишната марка ром, основана от „оригиналния“ Андрю Кабот.

HR exec in Coldplay cheating scandal married into one of the oldest, wealthiest families in Boston: ‘The Cabots speak only to God’ https://t.co/qoZGGTSdUE pic.twitter.com/tljnmiaNGn