БезГранично

БезГранично: Финландия - къде да отидем и какво да ядем

Ръководство за българския турист във Финландия

30 декември 2025, 11:04
БезГранично: Финландия - къде да отидем и какво да ядем
Източник: iStock

Ф инландия е известна като най-щастливата страна в света според Доклада за световното щастие, и има много причини защо. Ако се решите да посетите страната се пригответе за невероятна природа, северно сияние, луксозни сауни, вкусна храна, красиви градове и приключения както за любителите на спа и спорта, така и за тези, които предпочитат градската атмосфера.

Някои интересни факти за страната: Слабо населената държава е с размерите на Ню Мексико, но там живеят малко над 5,5 милиона души. Финландците издържат сурови зими, пият много кафе и могат да бъдат малко песимистични, независимо от щастието си. Финландия също е изпълнена със сауни и се отличава със силна социална политика. Няколко необичайни традиции и социални норми допринасят за културата на страната.

Глобите за превишена скорост зависят от доходите ви. Системата за „дневна глоба“ на страната се основава на дневния разполагаем доход на нарушителя и колко над ограничението на скоростта е карал. Системата е довела до някои шокиращи глоби. През 2023 г. финландски мултимилионер получи глоба от 121 000 евро, или 129 400 долара, за превишена скорост.

Във Финландия има около 3 милиона сауни, според National Geographic – или еквивалент на малко над половин сауна на финландец. Сауна културата е важна част от финландския ежедневен живот и наследство на страната. Има древни версии, датиращи от каменната ера. Днес можете да намерите сауни в жилищни блокове, домове, ресторанти и дори правителствени сгради.

Финландското правителство дава на всички нови семейства „бебешка кутия“ - известна като äitiyspakkaus. Кутията съдържа основни предмети като дрехи, лигавници, пелени и продукти за къпане, наред с други неща. Кутията е снабдена с малък матрак и чаршаф, за да има къде да спи бебето, ако родителите нямат свободни средства за легълце. 

Страната е дом на спорт, наречен „носене на съпруги“. Носенето на съпруги вече е международен спорт, но световните първенства все още се провеждат в Сонкаярви, Финландия.

Финландците имат дума за оставане вкъщи и пиене по бельо - „кalsarikänni“ се превежда като пиене у дома по бельо. Други финландски думи включват „vahingonilo“, което означава да се наслаждаваш на чуждото нещастие, и „sisu“, което е вид стоическа решителност или устойчивост.

Според някои оценки, Финландия има над 50 хеви метъл групи на 100 000 души, което е най-големият брой на глава от населението сред всички страни в света. През 2016 г. бившият президент Барак Обама похвали музикалните предпочитания на финландците по време на скандинавска среща на върха, казвайки, че не е сигурен дали има връзка между броя на хеви метъл групите и репутацията на страната за добро управление.

Без повече увъртания, ето 10-те най-впечатляващи места във Финландия, които задължително ще ви харесат, ако решите да посетите страната:

1. Хелзинки

Финландската столица се откроява като уникален и изключително красив град. Тя пленява с еклектична смесица от неокласическа, Арт Деко и модерна архитектура, престижни ресторанти, оживени барове, креативни кафенета, елегантни бутици и художествени галерии, всички разположени на фона на пищни зелени паркове и обширното Балтийско море.

Хелзинки е известен и със своите чудатости и ексцентричности – през зимата местни жители спокойно пресичат замръзналото море. Разположен в южна Финландия, на Финския залив, част от Балтийско море, градът е основан през 1550 г. и става столица през 1812 г.

2. Национален парк Оуланка, Лапландия

Това е изключително красиво и девствено място с драматични пейзажи от бързащи реки, дълбоки каньони, гъсти гори, обширни езера, рустикални хижи в дивата природа и висящи мостове. През зимата се превръща в замръзнала, магическа пустош с температури, които падат от около -10°C до -30°C.

Разположен е в североизточна Финландия, близо до руската граница, и обхваща регионите Лапландия и Северна Остроботния, като главният му вход е близо до град Куусамо. Паркът е създаден през 1956 г. и обхваща около 270 квадратни километра.

 

3. Арктически курорт Какслаутанен

Тук ще намерите уникални стъклени иглута и уютни дървени хижи, сгушени в девствения снежен пейзаж на Лапландия, където като гост можете да съзерцавате Северното сияние от уюта на леглото си.

Разположен е дълбоко във финландска Лапландия, близо до град Саариселкя, на около 250 километра северно от Арктическия кръг. С население от около 2000 души, той е част от рядко населен регион и служи като важен търговски пост и врата към арктическите изследвания.

4. Рованиеми

Столица на Лапландия, Рованиеми е уникален град със спиращи дъха арктически пейзажи, осеяни с модерна архитектура и уютни къщички. Градът има магическа, приключенска атмосфера, станала още по-очарователна поради това, че е официалният роден град на Дядо Коледа! 

Намира се в северна Финландия, точно на Арктическия кръг, и служи като административна столица и търговски център на Лапландия (най-северната провинция на страната). Основан през 1783 г., днес той е дом на около 63 000 жители.

5. Суоменлина

Тази историческа морска крепост и обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО е истинско съкровище. Мястото пленява с атрактивна комбинация от сурови крайбрежни пейзажи и историческа архитектура, включваща добре запазени укрепления, очарователни дървени къщи, пищни зелени площи и прекрасни гледки към Балтийско море.

Разположена е точно до брега на Хелзинки, достъпна чрез кратко пътуване с ферибот от центъра на града през пристанището на Хелзинки. Разпростираща се на шест острова, тя приютява около 800 жители и е построена през 1748 г. като морска крепост и военноморска база.

6. Сариселкa

Това отдалечено курортно селище е чудесно място за наблюдение на Северното сияние. Мястото предлага зашеметяващи арктически пейзажи от заснежени хълмове и гори, осеяни с уютни дървени хижи и вили. 

Разположен е в най-северната част на страната, в района на Лапландия, на около 250 километра над Северния полярен кръг, което го прави едно от най-добрите места във Финландия за изживяване на арктическата пустош, зимни спортове и Северното сияние. Създаден е като туристически курорт през 70-те години на миналия век и има население от около 300 души.

7. Порвоо

Това е вторият най-стар град във Финландия. Той е много красив с живописна крайречна обстановка, украсена с цветни стари дървени къщи, тесни калдъръмени улички и няколко впечатляващи исторически забележителности.

Антикварните магазини, местните галерии и уютните кафенета създават неповторима артистична и старинна атмосфера. Разположен е покрай река Порвоо в южната част на страната, на 50 минути път с кола от Хелзинки. Днес, с население от около 50 000 души, той е известен със своите добре запазени дървени къщи и богато културно наследство.

8. Утсйоки

Това отдалечено село, разположено близо до Северния полярен кръг, е прочуто с обширни недокоснати пустини, хълмисти възвишения и криволичещата река Тено, осеяна с традиционни дървени къщи. 

Сгушено е в най-северната част на страната, в района на Лапландия, близо до границата с Норвегия, и е най-северната община във Финландия, разположена по поречието на река Тено. Населението му е около 1200 души, има богато саамско културно наследство и е чудесно място за наблюдение на Северното сияние, привличайки няколко хиляди посетители годишно.

9. Национален парк Реповеси

В резервата ще откриете сурови пейзажи, гъсти гори, чисти огледални езера, интересна дива природа и много приключения на открито.

Разположен е в южната част на страната, на около 130 километра североизточно от Хелзинки, в региона Кайменлааксо, близо до градовете Коувола и Микели. Някога е бил обект на интензивно търговско горско стопанство, но е превърнат в защитена зона през 2003 г. и обхваща около 15 000 хектара.

10. Национален парк Нууксио

Тази защитена зона е истинско съкровище с тихи гори, чисти искрящи езера, зелени хълмове и километри добре маркирани туристически пътеки.

Разположен е в южната част на страната, близо до град Еспоо, само на около 30 километра северозападно от Хелзинки. Създаден е през 1994 г. за опазване на разнообразната екосистем на региона Еспоо и обхваща около 55 квадратни километра.

Ръжен хляб, херинга и черен колбас

Прочетете повече за някои от най-популярните традиционни ястия във Финландия: 

1. Ruisleipä – Финландски ръжен хляб

Плътен, тъмен и кисел, ръженият хляб – ruisleipä на фински – е основата на много финландски ястия. Има много различни ръжени хлябове, които можете да опитате, от традиционни кръгли хлябове до хрупкави плоски хлябочета, наречени jälkiuunileipä. Ръженият хляб е най-добър, когато се сервира пресен с меко масло и се съчетава с топла купа със сьомгова супа. Можете да намерите ръжен хляб във всички финландски супермаркети и в повечето традиционни ресторанти и кафенета в цялата страна.

2. Karjalanpiirakka – Карелски пай

Едно от най-обичаните солени тестени изделия във Финландия е karjalanpiirakka, или карелският пай. Произхождащ от региона Карелия, той се прави с тънка ръжена кора и пълнеж от оризова каша, традиционно се сервира с яйчено масло. Признат от ЕС със статут „Защитен традиционен специалитет“ (ЗТС), само пайове, направени по традиционни методи и съставки, могат да бъдат наричани karjalanpiirakka. 

3. Lohikeitto – Сьомгова супа

Приготвена с меки парчета сьомга, картофи, моркови, праз и малко сметана, това е богата супа, която ви сгрява. Щедро поръсване със свеж копър прибавя неповторим скандинавски вкус. Тя е основен елемент в  традиционните ресторанти и домашните кухни, особено когато времето застудее.

4. Poronkäristys – Сотирано еленско месо

Poronkäristys е едно от най-емблематичните регионални ястия на Финландия, особено на север. Приготвя се от тънки резени еленско месо, бавно сотирани с лук, масло и често малко бира или бульон, докато стане невероятно крехко. Традиционно се сервира с картофено пюре и червени боровинки. Отглеждането на елени е част от саамската и арктическа финландска култура от векове.

5. Paistetut muikut – Пържена риба муйкку

Muikku, или муйкку, са малки сладководни риби от чистите финландски езера и истински летен фаворит. Пържени са на тиган до хрупкавост и често са сервирани цели с картофено пюре и резен лимон. Ще забележите местни жители да ги ядат от хартиени чинии с вилици или пръсти.

6. Leipäjuusto – Хлебно сирене

Leipäjuusto, известно още като „хлебно сирене“, е меко, изключително вкусно сирене, което обикновено се прави от краве мляко. Първо, млякото се подсирва, след това се пече във фурната и накрая се нарязва на тънки резени и се сервира.От топлината на фурната външната част на сиренето придобива характерни тъмни петна. 

Бонус: Местни специалитети 

Отвъд националните класики, Финландия е пълна с регионални изкушения, които няма да намерите навсякъде. Това са ястията, с които местните жители са израснали.

В региона Саво в източна Финландия ще попаднете на калакуко, ръжен хляб, изпечен с риба и свинско месо вътре. В Тампере не пропускайте мустамакара, черен колбас, сервиран горещ със сладко от червени боровинки, Отправете се на север и може да опитате рьонтьонен, малък отворен ръжен пай от Кайнуу, пълен с картофено пюре и червени боровинки.

В архипелага опитайте парче сааристолайслейпя – тъмен, сладък ръжен хляб, приготвен с малц и сироп. Той е плътен и влажен, често гарниран с масло и пушена сьомга.

А едно от най-старите традиционни финландски ястия е агнешко месо и картофи, бавно печени в продължение на часове в дървен съд. 

Източник: Visit Finland, Lost Passport, Global Grasshoper    
БезГранично Финландия Северно Сияние храна Финландска култура Хелзинки Лапландия Необичайни традиции Пътешествия и туризъм Социални политики
Последвайте ни

По темата

Годината ще започне със студ и сняг: От -18 до 18 градуса ни очакват през януари

Годината ще започне със студ и сняг: От -18 до 18 градуса ни очакват през януари

Официално: Рускoто страшилище „Орешник“ вече е на бойно дежурство в Беларус

Официално: Рускoто страшилище „Орешник“ вече е на бойно дежурство в Беларус

Еврозона: Докога ще плащаме в левове и евро едновременно

Еврозона: Докога ще плащаме в левове и евро едновременно

Три зодии ще процъфтяват финансово през 2026 г.

Три зодии ще процъфтяват финансово през 2026 г.

Изплащаме жилище за 26 години

Изплащаме жилище за 26 години

pariteni.bg
Как политиците могат да вкарат куриозен гол на автоиндустрията

Как политиците могат да вкарат куриозен гол на автоиндустрията

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 4 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 4 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 4 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 4 дни

Виц на деня

Това, че след новогодишното парти ме цепи главата и не помня нищо, почти се понася. По-лошото е, че в офиса колегите съчуствено питат: "Шефът вика…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство

Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство

Любопитно Преди 22 минути

Джордж и Амал Клуни официално получиха френско гражданство, след като напуснаха Холивуд от притеснение за възпитанието на 8-годишните си близнаци, избирайки живот във ферма във Франция, далеч от папараци и средата на Лос Анджелис

Разследват убийство на 75-годишен мъж, задържаха сина му

Разследват убийство на 75-годишен мъж, задържаха сина му

България Преди 25 минути

Деянието е извършено по особено мъчителен начин чрез нанасяне на удари с нож в областта на гръдния кош

Зимна ваканция - 10 възможности за радост и единение!

Зимна ваканция - 10 възможности за радост и единение!

Малките неща Преди 56 минути

„Моите слънчица“: Енрике Иглесиас и Анна Курникова споделиха снимка на четирите си деца

„Моите слънчица“: Енрике Иглесиас и Анна Курникова споделиха снимка на четирите си деца

Любопитно Преди 1 час

Енрике Иглесиас и Анна Курникова споделиха първата семейна снимка с четирите си деца, след раждането на най-малкото на 17 декември, като отново показаха своя дискретен, отдаден на семейството живот далеч от светлините на прожекторите

Президентът назначи посланици в Колумбия, Италия, Португалия и Финландия

Президентът назначи посланици в Колумбия, Италия, Португалия и Финландия

България Преди 1 час

Процедурата предвижда кандидатите да са предложени от Министерския съвет

,

Арестуваха мъж за домашно насилие над съпругата му

България Преди 1 час

Обвиняемият вече е осъждан

Външният министър на Русия Сергей Лавров

Лавров: Украинците в Русия трябва да гласуват на изборите в Украйна

Свят Преди 1 час

Руският външен министър заяви, че ръководството на страната „трябва да получи мандат за сключване на мирни споразумения“

Хърватия изпрати 1200 повиквателни за нововъведената задължителна военна служба

Хърватия изпрати 1200 повиквателни за нововъведената задължителна военна служба

Свят Преди 1 час

Медицинската годност за военна служба ще бъде определяна от специалисти по трудова медицина

Експерти за протестите в Сърбия: Демокрацията там не функционира

Експерти за протестите в Сърбия: Демокрацията там не функционира

България Преди 1 час

Според Ники Кръстев и Ели Юрукова страната е изправена пред много вътрешно политически проблеми

Седем тенденции в пътуванията, които ще определят 2026 г.

Седем тенденции в пътуванията, които ще определят 2026 г.

Любопитно Преди 1 час

През 2026 г. пътуванията ще бъдат доминирани от тишина и дигитална детоксикация, AI-планиране, мистериозни почивки, пътешествия с автомобил, хиперперсонални ретрийти, off-grid дестинации и културни преживявания, водени от литература и кино

,

Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., не знаех за тях

България Преди 1 час

Според него е станал обект на атака заради своя снимка с Васил Терзиев и спечелен проект

Желязков: С ръст от над 3% на икономиката България е в топ 5 на държавите в ЕС

Желязков: С ръст от над 3% на икономиката България е в топ 5 на държавите в ЕС

България Преди 2 часа

Той подчерта, че няма друго правителство, преминало през 6 вота на недоверие

„Печат на победители“ в „Темата на NOVA“

„Печат на победители“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

F-35 от САЩ за Саудитска Арабия: какво ще означава това?

F-35 от САЩ за Саудитска Арабия: какво ще означава това?

Свят Преди 2 часа

Въпреки че споразумението все още не е влязло в сила, сделката вече предизвиква безпокойство в Близкия изток

Китай подготвя правила как да се държи човешкият AI

Китай подготвя правила как да се държи човешкият AI

Технологии Преди 2 часа

Изкуственият интелект все повече ще наподобява човек по поведение и някои страни вече подготвят конкретни правила как да се гарантира, че хората няма да бъдат подведени от тези системи

,

Задържаха шофьор без книжка, номера и с 3,32 промила алкохол в Добричко

България Преди 2 часа

Водачът е спрян за проверка в тервелското село Зърнево

Всичко от днес

От мрежата

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Предстои ледена новогодишна нощ

sinoptik.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg

Когато го обичаш повече, отколкото той може да понесе

Edna.bg

Ели Голдинг на 39: Гласът, който продължава да озарява света (СНИМКИ)

Edna.bg

Очевидец разкри шокиращи подробности за катастрофата с Антъни Джошуа

Gong.bg

Спряган за ЦСКА се подигра с награда на Погба

Gong.bg

Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., аз не знаех за тях и нямах достъп

Nova.bg

Желязков: България е в топ 5 на държавите в ЕС с ръст от над 3% на икономиката

Nova.bg