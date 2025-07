Mилиардерската съпруга, уловена в изневяра, подаде оставка

Г лавният директор „Човешки ресурси“ на американска технологична компания, която очевидно беше заснета на голям екран на концерт на Coldplay да прегръща главния изпълнителен директор на компанията, подаде оставка, съобщава Би Би Си (BBC).

Кристин Кабот вече не работи за Astronomer,

съобщиха от фирмата в изявление. Нейното напускане следва това на Анди Байрън, бившия главен изпълнителен директор на компанията, който напусна миналата седмица, след като фирмата обяви, че ще бъде пуснат в отпуск и разследван.

BBC не успя да потвърди независимо самоличността на нито един от двамата във видеото. То показва мъж и жена, идентифицирани от американските медии като колегите Кабот и Байрън, прегръщащи се на гигантски екран в залата, преди внезапно да се наведат и да се скрият.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM