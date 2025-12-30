Има задържани за въоръжения грабеж в София

Кирил Петков отговори на Борисов: Как не го е срам!

Протести в София и Бургас в защита на лева

Тежка катастрофа с две жертви затвори пътя към Прохода на Републиката

След ураганните ветрове: Семейство с две малки деца остана без покрив в пазарджишко село

И ма задържани за въоръжения грабеж в София, потвърдиха за NOVA от СДВР. За момента откраднатата сума се изчислява на 2000 лв.

Въоръжен грабеж в магазин в София

Припомняме, че в понеделник малко след 19.30 ч. въоръжен мъж влезе в магазин за алкохол от голяма верига в кв. "Красно село". Според управителя на обекта продавачката отказала да даде оборота и е натиснала паник бутона. Нападателят обаче е успял да вземе парите от касата, пресягайки се през щанда и избягал в неизвестна посока.

Записи от камери за видеонаблюдение са заснели кражбата.