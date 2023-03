Една принцеса на бойното поле: Защо Кейт облече военна униформа (СНИМКИ)

П ринцесата на Уелс устоя на ниските температури и снега, за да помогне на "ранен" войник, пише DarikNews.

Кейт Мидълтън смени ефирните рокли с военна униформа и се включи в учение в равнината Солсбъри. Симулацията включваше оказване на първа помощ на войник с огнестрелна рана в долната част на левия крак, който се наложи да бъде евакуиран от мястото на инцидента.

The Princess of Wales met with military personnel who train Ukrainians.



Kate Middleton visited the Salisbury Plain military training ground in Wiltshire for the first time since receiving the rank of colonel of the Irish Guards.



There, the princess met with members of the 1st…