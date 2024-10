Еди Слиман се оттегли от поста си в модна къща "Селин"

Д изайнерът Еди Слиман напуска модна къща „Селин“, след като седем години беше неин творчески директор. За това време той успя да промени визията на марката, но не пренебрегна класиката. Въведе мъжки колекции и привлече млади почитатели. Допадна им перфектният деним на Слиман, вталените костюми, класическите вълнени палта.

Новината за напускането на Еди Слиман беше съобщена от компанията майка Ел Ве Ем Аш (LVMH). В изявлението си тя очерта безспорния му принос за еволюцията на модната къща и увеличаването на продажбите.

„Под неговото творческо и артистично ръководство „Селин“ отбеляза изключителен растеж и се утвърди като емблематична френска модна къща“, се казва в изявлението. „Цялостната визия на Еди Слиман, неговата взискателност и строгост направиха възможно да се предефинират кодовете на „Селин“, като същевременно се потвърдят нейните женствени и парижки корени. Той също така забележително обогати обхвата на модната къща, като мъжкия силует, кутюра и висшата парфюмерия. Необикновеното пътуване, което извървяхме заедно през последните седем години, превърна „Селин“ в модна къща със солидни основи за в бъдеще.“

Дебютната колекция на Еди Слиман за “Селин“ за пролетта на 2019 г. е ясна. Той представя мъжка линия за първи път в историята на марката, а дамските тоалети са вталени и искрящи, тип „куклени“, но украсени с обков и кожа. Втората му колекция набляга на новия тип жена на „Селин“, макар и изградена върху архивите на марката – буржоазната парижанка от 70-те години на миналия век. Колекциите за мъже и жени за следващия сезон, пуснати след началото на пандемията, се насочват към най-младото поколение. Както казва Слиман пред в. „Фигаро“: „Ние не влизаме в модна къща, за да подражаваме на нашите предшественици, още по-малко да присвояваме същността на тяхната работа, техните кодове и техния език. Целта ни дори не е да вървим в противоположна на тяхната работа посока. . . Уважението означава да се запази цялостта на всеки човек, да се разпознава това, което принадлежи на някой друг. Това означава също така да започнем нова глава. Ние идваме с нашите истории, с нашата култура, с лична семантика, различна от тази на къщите, в които творим.“

