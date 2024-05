Ед Шийрън изненада студенти с импровизиран концерт

Е д Шийрън изненада група студенти по музика, като направи импровизиран концерт в техния колеж.

Четирикратният носител на "Грами" се появи в The Sheffield College, докато 19-годишната студентка Лол Бейли изпълняваше парчето му "Shape Of You" в драматичния и музикален театър на колежа.

Шийрън изпълни също и "Castle On The Hill", преди да засвири на акустична китара, докато студентите изпълняваха рап текстове на микрофона.

33-годишният музикант се засмя, когато студент израпира: „Дойдох в студиото, новият ден се събужда, Ед Шийрън е тук, краката ми треперят“.

Той също така отговори на въпросите на младите студенти за индустрията и изслуша бъдещите им кариерни амбиции.

Анджела Фоулкс, директор на Sheffield College, каза, че е „фантастично да посрещнем Шийрън в институцията".

„Не всеки ден световен певец, автор на песни, се отбива, за да сподели своя талант, знания и опит със студенти, за да им помогне да продължат напред в кариерата си“, каза тя.

Матю Хенли, ръководител на учебната програма по музика в колежа, каза, че това е "вдъхновяващо преживяване", което студентите "никога няма да забравят".

Изненадващата поява беше организирана от екипа на Sheffield Music Hub към градския съвет на Шефилд.

По-рано през деня Шийрън посети Red Tape Studios в града и разговаря с млади музиканти.

