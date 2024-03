Ед Шийрън изненада Мумбай с дует с панджаби звезда (ВИДЕО)

Б ританският певец Ед Шийрън удиви сцената в Мумбай с Дилджит Досандж през уикенда, докато двамата изпълниха хитовата песен на индийския изпълнител „Lover” на пенджаби, дует, който незабавно озари социалните медии на Индия.

И двамата артисти публикуваха видеоклипове от своите изпълнения в Instagram, с огромни аплодисменти от тълпата, когато Шийрън покани певеца си на сцената.

„Трябва да изведа @diljitdosanjh тази вечер в Мумбай и да пея на пенджаби за първи път. Прекарах толкова невероятно време в Индия, предстои още!“, написа Шийрън в публикация.

Певецът и актьор Досандж, на 40 години, е един от най-големите южноазиатски артисти в света и изигра основна роля в поставянето на пенджаби музиката на международната карта. Той влезе в историята през 2023 г. като първият пенджаби изпълнител, който участва в Coachella.

През последните 15 години Шийрън премина от самостоятелно издаване на своите EP-та и свирене в малки барове в Лондон до един от най-продаваните автори на съвременни поп песни. Той е в средата на своето грандиозно глобално турне „Mathematics“.

Повече от 50 000 посетители на концерта бяха натъпкани в хиподрума Mahalaxmi, за да видят изненадващата поява на Досандж, докато индийската звезда развълнува публиката, а Шийрън свиреше на акустична китара, пеейки части от припева.

„Все още обработвам това, което току-що се случи тук, никога няма да забравя тази вечер“, каза посетител на концерта.

Фенове и индийски знаменитости в социалните медии похвалиха Досандж, че е накарал Шийрън да пее на индийски език.

