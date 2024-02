Джъстин Тимбърлейк е изневерил на Камерън Диас с модел на Playboy

Б ившият модел на Playboy Зоуи Грегъри твърди, че е преспала с Джъстин Тимбърлейк, докато изпълнителят на „SexyBack“ се е срещал с Камерън Диас.

Русата бомба, която сега е на 49, каза пред Daily Mail в неделя, че се е запознала с Тимбърлейк на парти в имението на Playboy и тя е тази, която го е свалила.

Грегъри твърди, че Тимбърлейк първоначално е отказал, заявявайки, че се среща с Диас, но го примамила, като казала, че звездата от „Ангелите на Чарли“ „не е с него сега“, и той се поддал.

„Той не искаше да изглежда като слабак“, каза тя пред изданието. Порнозвездата изясни, че тя и Тимбърлейк „не са правили секс“, но са се натискали.

Грегъри преди това разкри друг известен мъж, с когото се твърди, че е имала среща: Алекс Родригес.

През 2019 г. тя твърди, че е правила секс с Родригес само седмици преди да предложи брак на Дженифър Лопес.

„Той се държеше като мръсно куче. Изглеждаше като нуждаещ се, възбуден тип“, каза Грегъри пред Sun по това време.

От своя страна Тимбърлейк също не е най-верният любовник.

Бритни Спиърс наскоро обвини певеца на "Cry Me a River", че ѝ е изневерявал многократно през цялата им тригодишна връзка.

42-годишната принцеса на попа твърди в бестселъра си „Жената в мен“, издаден през октомври 2023 г., че Тимбърлейк ѝ е изневерил с „друга знаменитост“.

Говореше се, че бившият член на NSYNC ѝ е изневерил с Никол Апълтън от английската момичешка група All Saints, след като бяха забелязани заедно в хотела му в Лондон през 2000 г. - докато той все още беше официално със Спиърс.

Също така беше съобщено, че Бритни е изпаднала в „ревнив гняв”, когато намерила Тоня Мичъл, изгряваща певица по това време, която се е изявявала като един от дебютните изпълнители на NSYNC, в леглото на тогавашния си приятел.

По-късно Тимбърлейк се раздели със Спиърс чрез текстово съобщение, когато разбра, че тя му е изневерила с хореографа Уейд Робсън.

Въпреки собственото си разбито сърце, певецът на „What Goes Around … Comes Around“ оттогава е бил хващан в по-компрометиращи ситуации.

Само няколко седмици след раздялата си с Диас през 2007 г., Тимбърлейк беше видян да разговаря с Джесика Бийл на парти за "Златен глобус", което според съобщенията вбесило Диас.

Тимбърлейк и Бийл в крайна сметка се ожениха през 2012 г. и имат две деца.

През ноември 2019 г. обаче Джъстин беше видян да се държи за ръце с актрисата Алиша Уейнрайт извън снимачната площадка, докато снимаха филм в Ню Орлиънс.

Малко след това Тимбърлейк се извини, като написа в Instagram: „Преди няколко седмици показах сериозна грешка в преценката – но нека бъда ясен – нищо не се случи между мен и моя колега. Пих твърде много тази вечер и съжалявам за поведението си. Трябваше да знам по-добре."