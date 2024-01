Джилиан Андерсън и роклята ѝ шокираха червения килим на наградите "Златен глобус" (СНИМКИ)

Н а наградите "Златен глобус" в неделя вечерта роклята на Джилиан Андерсън в цвят слонова кост без презрамки, падаща на пода, направи не едно, а две впечатления.

Докато на пръв поглед шикозното творение на Габриела Хърст от вълна и коприна олицетворява стария холивудски блясък, по-внимателното ѝ разглеждане разкрива по-подривен обрат: добавянето на десетки бродирани вулви, пришити върху полата.

Gillian Anderson was giving us sex education with her dress #GoldenGlobes https://t.co/gdwHAa6qsk pic.twitter.com/dfHAUZrAW7