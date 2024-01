Лудории зад кулисите: Шокиращите моменти на наградите "Златен глобус"

"Златен глобус" 2024 раздаде множество отличия в неделя вечерта.

Но освен наградите, лудориите зад кулисите, гафовете на сцената и историческите речи наистина накараха феновете да говорят.

Церемонията, проведена в хотел "Beverly Hilton", даде началото на сезона на наградите за 2024 г. и както при всяко шоу на живо имаше някои холивудски шокиращи моменти.

Golden Globes must-see viral moments: Jennifer Lawrence threatens to walk out, Taylor Swift fumes and Cillian Murphy's wife's lipstick takes the spotlight https://t.co/HHFDo9kpdh