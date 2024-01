Репортерка изгуби 4-каратов диамант на червения килим на наградите "Златен глобус"

Я вно диамантите не са най-добрият приятел на Келти Найт.

Докато Найт, която е кореспондент на E! News, правеше репортажи от наградите "Златен глобус" в неделя, нейната нощ претърпя неочакван обрат, след като тя разбра, че 4-каратов диамант е изчезнал от пръста ѝ!

Найт не губи много време и бързо издаде призив за съдействие във видео в Instagram - което започва с обявяването за „спешен случай на Златен глобус!“

„Ако сте знаменитост и видите 4-каратов диамант на червения килим, моля, върнете го на Келти Найт! ”, продължава тя. „Защото го няма и, хм… е истинско.“

Тя също публикува статия за изчезналия ѝ диамант, заедно с „улика“ — той бил паднал, докато тя позирала за снимки на килима.

„Улика №1: Имах диаманта, когато приключих с грима, защото го почистихме“, написа тя и добави:

„Когато направих снимките, той беше изчезнал.“

