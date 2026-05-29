Каква е принцеса Кейт зад затворени врати? Джил Байдън с неочаквано разкритие

Б ившата първа дама на САЩ, Джил Байдън, издава своите мемоари „Поглед от Източното крило“ (View from the East Wing) на 2 юни. В откъс, споделен списание People, тя разказва за приятелството си с принцесата на Уелс – Катрин.
Двете се срещнаха през 2021 г., когато Джил придружи съпруга си Джо Байдън, тогавашен президент на САЩ, в Обединеното кралство за срещата на лидерите на Г-7.
По време на съвместна изява двете жени посетиха начално училище в Хейл, Корнуол, обединени от общия си интерес към ранното детско образование, пише списание Hello!. Говорейки за кралската особа в мемоарите си, Джил пише: „На всяко събитие, на което сме били заедно, Кейт и Уилям бяха приятелски настроени.
Когато с принцеса Кейт се радвахме на зайчетата в едно начално училище в Западен Корнуол, тя веднага ми стана симпатична – много скромна, без никакво високомерие. Накара ме да се почувствам спокойно. Изглеждаше толкова земна“.
Бившата първа дама разкрива и ключовия съвет, който е дала на майката на три деца Катрин, обяснявайки: „Насърчих я да води дневник за преживяванията си. Тя каза, че обича да рисува, но аз ѝ отвърнах, че човек никога не може да има твърде много начини да изрази тайно чувствата си“.
След съвместната си проява двете се обединиха, за да напишат статия, подчертаваща значението на образованието в ранна детска възраст. „И двете вярваме, че част от тази визия за едно по-силно бъдеще трябва да включва фундаментална промяна в начина, по който нашите страни подхождат към първите години от живота“, заявяват те в материала за CNN.
„Ако ни е грижа за това как децата се справят в училище, как успяват в кариерата си, когато пораснат, и за тяхното психическо и физическо здраве през целия живот, тогава трябва да ни е грижа и за това как развиваме мозъка им, техния опит и взаимоотношения в ранните години преди училище“, категорични са Джил и Катрин.
Те допълват: „Ние вярваме, че грижите и образованието в ранна детска възраст трябва да се разглеждат като едни от определящите, стратегически въпроси на нашето време. Какво би станало, ако наистина последваме науката за ранното детство и започнем да се фокусираме върху нещата, които биха имали най-голямо значение за децата и тези, които ги напътстват? Бихме могли да трансформираме перспективите пред едно цяло поколение“.
Кралски връзки
Принцесата на Уелс не е единствената кралска особа, с която Джил е близка. Тя има силна връзка и с принц Хари – отчуждения девер на Кейт.
В същата година, в която се запознава с Кейт, Джил и Хари се обединяват за Игрите за ранени воини на Министерството на отбраната (Warrior Games) – ежегодно събитие, което чества издръжливостта и отдадеността на ранени, болни и пострадали военнослужещи на активна служба и ветерани от американската армия.
Джил се запознава с Хари по време на неговото турне в САЩ през 2013 г., когато той присъства на прием за британски и американски ранени воини във Вашингтон. По това време Джо и Джил са съответно вицепрезидент и втора дама по време на администрацията на президента Обама.