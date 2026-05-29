Любопитно

Каква е принцеса Кейт зад затворени врати? Джил Байдън с неочаквано разкритие

Бившата първа дама на САЩ, Джил Байдън, издава своите мемоари „Поглед от Източното крило" (View from the East Wing) на 2 юни. В откъс, споделен списание People, тя разказва за приятелството си с принцесата на Уелс – Катрин

29 май 2026, 12:07
Джил Байдън с принцеса Кейт   
Източник: GettyImages

Б ившата първа дама на САЩ, Джил Байдън, издава своите мемоари „Поглед от Източното крило“ (View from the East Wing) на 2 юни. В откъс, споделен списание People, тя разказва за приятелството си с принцесата на Уелс – Катрин.

Двете се срещнаха през 2021 г., когато Джил придружи съпруга си Джо Байдън, тогавашен президент на САЩ, в Обединеното кралство за срещата на лидерите на Г-7.

По време на съвместна изява двете жени посетиха начално училище в Хейл, Корнуол, обединени от общия си интерес към ранното детско образование, пише списание Hello!. Говорейки за кралската особа в мемоарите си, Джил пише: „На всяко събитие, на което сме били заедно, Кейт и Уилям бяха приятелски настроени.

Когато с принцеса Кейт се радвахме на зайчетата в едно начално училище в Западен Корнуол, тя веднага ми стана симпатична – много скромна, без никакво високомерие. Накара ме да се почувствам спокойно. Изглеждаше толкова земна“.

Бившата първа дама разкрива и ключовия съвет, който е дала на майката на три деца Катрин, обяснявайки: „Насърчих я да води дневник за преживяванията си. Тя каза, че обича да рисува, но аз ѝ отвърнах, че човек никога не може да има твърде много начини да изрази тайно чувствата си“.

След съвместната си проява двете се обединиха, за да напишат статия, подчертаваща значението на образованието в ранна детска възраст. „И двете вярваме, че част от тази визия за едно по-силно бъдеще трябва да включва фундаментална промяна в начина, по който нашите страни подхождат към първите години от живота“, заявяват те в материала за CNN.

„Ако ни е грижа за това как децата се справят в училище, как успяват в кариерата си, когато пораснат, и за тяхното психическо и физическо здраве през целия живот, тогава трябва да ни е грижа и за това как развиваме мозъка им, техния опит и взаимоотношения в ранните години преди училище“, категорични са Джил и Катрин.

Те допълват: „Ние вярваме, че грижите и образованието в ранна детска възраст трябва да се разглеждат като едни от определящите, стратегически въпроси на нашето време. Какво би станало, ако наистина последваме науката за ранното детство и започнем да се фокусираме върху нещата, които биха имали най-голямо значение за децата и тези, които ги напътстват? Бихме могли да трансформираме перспективите пред едно цяло поколение“.

Кралски връзки

Принцесата на Уелс не е единствената кралска особа, с която Джил е близка. Тя има силна връзка и с принц Хари – отчуждения девер на Кейт.

В същата година, в която се запознава с Кейт, Джил и Хари се обединяват за Игрите за ранени воини на Министерството на отбраната (Warrior Games) – ежегодно събитие, което чества издръжливостта и отдадеността на ранени, болни и пострадали военнослужещи на активна служба и ветерани от американската армия.

Джил се запознава с Хари по време на неговото турне в САЩ през 2013 г., когато той присъства на прием за британски и американски ранени воини във Вашингтон. По това време Джо и Джил са съответно вицепрезидент и втора дама по време на администрацията на президента Обама.

Източник: Hello!    
Джил Байдън Катрин принцеса на Уелс Поглед от Източното крило мемоари ранно детско образование кралско семейство принц Хари Игри за ранени воини приятелство САЩ и Обединеното кралство
