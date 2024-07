Дженифър Лопес сподели секси селфи в огледалото за 55-ия си рожден ден

Д женифър Лопес демонстрира прочутото си излъчване на JLo за рождения си ден.

Звездата, която навърши 55 години на 24 юли, сподели своя снимка, на която позира в разголен бял бански в чест на важния момент.

"Това съм аз... сега 🎂", написа тя под публикацията, която бързо събра над половин милион харесвания.

Банският костюм изглежда е същият, който Лопес носеше по време на неотдавнашното си бягство в Италия. Като се има предвид, че аксесоарите ѝ също съвпадат с тези на ваканционните ѝ снимки, вероятно звездата от "Атлас" е направила снимката в някакъв момент по време на пътуването си.

През юни фотографите забелязаха Лопес да се излежава на яхта, където тя се наслаждаваше на слънце и се забавляваше със своите спътници.

По-рано същата седмица Лопес беше заснета на лодка, а коремната ѝ преса беше на показ в кремаво горнище и многоцветни къси панталони. Тя носеше и златни слънчеви очила и чанта на Christian Dior.

Jennifer Lopez Shares Sexy Mirror Selfie in Plunging Swimsuit for Her 55th Birthday: 'This Is Me...Now' https://t.co/hH98ksZ443