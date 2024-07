Дженифър Лопес и Бен Афлек отбелязаха 2 години брак: Ето как се разви връзката им

И зминаха две години, откакто Дженифър Лопес и Бен Афлек заложиха на любовта за втори път.

Двойката сключи брак на интимна церемония в Лас Вегас на 16 юли 2022 г.

След като Лопес отмени планираното си концертно турне през май, двамата бяха снимани на противоположните страни на земното кълбо през по-голямата част от лятото. Наскоро Лопес прекара уикенда в Ню Йорк, докато Афлек беше в Лос Анджелис. По-рано този месец двамата пуснаха на пазара къщата си в Калифорния след съобщения, че живеят отделно.

HAPPY ANNIVERSARY! 🎊 Ben Affleck and Jennifer Lopez wed in Vegas on this day in 2022. https://t.co/ZZgO0Shqpq pic.twitter.com/gv16ew6HfS — WFLA NEWS (@WFLA) July 16, 2024

Лопес и Афлек запазиха мълчание относно спекулациите, че изпитват напрежение в брака си, но това не спря да се говори в попкултурния свят.

Междувременно ви предлагаме да си припомните тяхната повече от 20-годишна любовна история.

Декември 2001 г.

Лопес и Афлек се запознават на снимачната площадка на романтичната комедия "Gigli", където играят престъпници, попаднали на обща работа, и двойката завързва приятелство в реалния живот.

Април 2002 г.

Предположенията, че Бен и Джен са нещо повече от приятели, започват, след като Афлек излиза с реклама на цяла страница в търговските издания, за да промотира филма им и едновременно да похвали изпълнението ѝ.

"За мен беше само чест и удоволствие да работя с теб", гласи рекламата. "Иска ми се само да имам късмета да участвам във всичките ти филми." Подписано: "С любов, уважение и благодарност, Бен Афлек."

Юли 2002 г.

Лопес и Крис Джъд подават молба за развод през лятото на 2002 г., но според съобщенията дотогава са били разделени от известно време.

"Дженифър Лопес и Крис Джъд обявиха, че са разрешили всички въпроси, произтичащи от брака им", се казва в изявление на адвокатите на двойката по това време. "Разрешението е изключително приятелско... Двамата ще останат приятели."

Август 2002 г.

Публикувани са папарашки снимки, на които Афлек и Лопес изглеждат близки.

Ноември 2002 г.

Двойката се сгодява, след като Афлек отправя въпроса с поръчков пръстен с 6,1-каратов розов диамант от Harry Winston.

Той се появява и като любовния интерес на Лопес в музикалния клип към сингъла ѝ "Jenny From the Block", в който има сюжетна линия, фокусирана върху медийното внимание към връзката им.

Jennifer Lopez and Ben Affleck Spend 2nd Wedding Anniversary on Separate Coasts in New York and L.A. https://t.co/G28Ow97Q20 — People (@people) July 17, 2024

Март 2003 г.

Лопес и Афлек са зашеметяваща двойка на червения килим по време на 75-ите годишни награди "Оскар".

Юли 2003 г.

Двойката присъства на премиерата на филма си "Gigli", който се бори с проблеми в боксофиса.

Септември 2003 г.

Дни преди двойката да сключи брак, те отлагат годежа си и публикуват следното изявление:

"Поради прекомерното медийно внимание към нашата сватба, решихме да отложим датата. Когато установихме, че сериозно обмисляме да наемем три отделни "булки-примамки" на три различни места, разбрахме, че нещо не е наред. Започнахме да усещаме, че духът на това, което трябваше да бъде най-щастливият ден в живота ни, може да бъде компрометиран. Чувствахме, че това, което трябваше да бъде радостен и свещен ден, може да бъде развалено за нас, нашите семейства и нашите приятели."

Януари 2004 г.

Двойката официално отменя годежа си и се разделя.

Март 2004 г.

Друг филм, в който двамата участват заедно, "Момичето от Джърси", дебютира и също не се представя добре пред публиката.

Юни 2004 г.

Лопес се омъжва за приятеля си, певеца Марк Антъни, с когото има близнаци - син и дъщеря.

В книгата си от 2014 г. "Истинска любов" Лопес пише, че краят на връзката ѝ с Афлек е бил първото ѝ "истинско разбито сърце" и "Марк се върна в живота ми три дни след като трябваше да съм пред олтара и да кажа "да" на друг мъж".

Юни 2005 г.

Година по-късно Афлек се жени за актрисата Дженифър Гарнър на частна церемония. Двамата имат три деца.

Bennifer spent their second wedding anniversary on different coasts, with her in the Hamptons and him in L.A. https://t.co/iHGLhflvpO — Vulture (@vulture) July 17, 2024

Юли 2011 г.

Феновете са зашеметени, когато Лопес и Антъни обявяват, че се разделят. През април 2012 г. той подава молба за развод.

Юли 2015 г.

Шокът е още по-голям, когато Гарнър и Афлек обявяват раздялата си. Официалното им заявление за развод идва две години по-късно.

"Те остават приятели и продължават да отглеждат съвместно трите си деца по приятелски начин", казва тогава източник, близък до двойката, пред CNN. "Те винаги са планирали да се разведат, но просто се нуждаеха от време. Както винаги, децата им са техен основен приоритет."

Август 2018 г.

Афлек постъпва в рехабилитационна клиника за трети път, като преди това е завършил престой за лечение през 2001 г. и 2017 г.

През март 2017 г. той сподели в публикация във Facebook защо тогава е потърсил помощ.

"Завърших лечение за пристрастяване към алкохола; нещо, с което съм се справял в миналото и ще продължа да се сблъсквам", пише той. "Искам да живея пълноценно и да бъда най-добрият баща, който мога да бъда. Искам децата ми да знаят, че няма нищо срамно в това да получиш помощ, когато имаш нужда от нея, и да бъда източник на сила за всеки, който има нужда от помощ."

Март 2019 г.

Лопес и бившият бейзболист Алекс Родригес се сгодиха две години след като започват да се срещат.

Февруари 2020 г.

Афлек разказва за Лопес пред CNN, докато промотира филма си "Пътят назад".

Той заяви, че не съжалява за създаването на "Gigli", защото "създадох страхотно приятелство с Дженифър Лопес, която според мен е страхотен човек и много се радвам за нейния по-нататъшен успех".

"Не мисля, че тя винаги е получавала уважението, което заслужава, отчасти защото е влиятелна жена", каза той. "А също и защото беше латиноамериканка и беше наистина новаторка и никой не искаше да признае това. Просто искаха да я мразят, така че е хубаво да видим, че тя има този успех."

Март 2021 г.

Имаше известно объркване, тъй като Лопес и Родригес уж се разделиха, само за да кажат дни по-късно в изявление, че все пак са останали двойка.

Април 2021 г.

Родригес и Лопес обявяват, че годежът им е отменен. Те направиха следното изявление.

"Осъзнахме, че сме по-добри като приятели и очакваме да останем такива. Ще продължим да работим заедно и да се подкрепяме взаимно в общите ни бизнеси и проекти. Желаем най-доброто един за друг и за децата на другия. От уважение към тях единственият друг коментар, който трябва да кажем, е да благодарим на всички, които ни изпратиха мили думи и подкрепа."

Скоро след това Афлек беше заснет да посещава дома на Лопес в Лос Анджелис.

Юли 2021 г.

Лятото се разгорещява, след като Лопес и Афлек правят официална срещата си и връзката си в Instagram.

Септември 2021 г.

Папараците (и феновете) полудяват, когато двойката се завръща на червения килим за премиерата на филма му "Последният дуел" на филмовия фестивал във Венеция в Италия.

Декември 2021 г.

Афлек изразява благодарността си за вторите шансове в интервю за The Wall Street Journal, като нарича възобновения си романс с Лопес "красив".

"Животът ми сега отразява не само човека, който искам да бъда, но и човека, който наистина чувствам, че съм - а това не е съвършен, но някой, който се старае много и много държи да бъде честен, автентичен и отговорен", казва той пред изданието. "Трудно е да се каже кой има по-голяма полза, без да навлизаме в клюкарски подробности."

Февруари 2022 г.

Лопес също изглеждаше развълнувана от помирението им.

"Чувствам се толкова щастлива, щастлива и горда, че съм с него", казва Лопес пред списание People за повторното събиране с Афлек. "Това е красива любовна история, че получихме втори шанс".

Април 2022 г.

Двойката се сгодява отново, след като Афлек изненадва Лопес с предложение, докато тя е във ваната.

While we wait to find out if the divorce rumors are real, catch up on the full story behind this larger-than-life couple’s decades-long romance. https://t.co/QfE6fbl4s2 — Vogue Magazine (@voguemagazine) July 17, 2024

Юли 2022 г.

Лопес и Афлек избягаха в Лас Вегас с децата си, където застанаха на опашка с други двойки, за да се венчаят в параклис в пустинния град.

Август 2022 г.

Сключването на брак е толкова хубаво, че двойката го прави два пъти.

Те вдигнаха пищна сватба в обширното имение на Афлек край Савана, Джорджия, в която заедно със семействата им присъстваха известни приятели като Мат Деймън и режисьора Кевин Смит.

Февруари 2024 г.

Лопес издава албум и филм, озаглавени "Това съм аз... сега": A Love Story", както и документален филм за проекта, "The Greatest Love Story Never Told". В документалния филм Афлек разказва за някои от предизвикателствата, пред които са били изправени като двойка.

Размишлявайки върху предишната им връзка, той казва: "Първоначално имах много твърдо чувство за граници около пресата, докато Джен не мисля, че се противопоставяше на това по начина, по който аз го правех. Аз много се противопоставих на това."

"Когато се събрахме отново, казах: "Слушай, едно от нещата, които не искам, е връзка в социалните медии", продължава той. "И тогава някак си осъзнах, че не е честно да го искам. Това е нещо като да искаш да се ожениш за капитан на лодка и да кажеш: 'Е, аз не обичам водата'. Ние сме просто двама души с различни подходи, които се опитват да се научат да правят компромиси."

Май 2024 г.

Според списание People съобщенията за напрежение се разпространяват, след като двойката не е била снимана заедно в продължение на 47 дни.

Лопес отменя планираното си лятно концертно турне, за да прекара време със своите "деца, семейство и близки приятели".

"Моля, знайте, че не бих направила това, ако не чувствах, че е абсолютно необходимо", пише Лопес в изявление по това време.

Юли 2024 г.

Двойката обявява за продан къщата си в Калифорния с 12 спални и 24 бани за 68 млн. долара, около година след като я е закупила.

Според обявата имението с площ от 38 000 квадратни метра е "наскоро реновирано с най-високо ниво на качество през последните 4 месеца" и е "сгушено в един от най-ексклузивните и сигурни анклави на Бевърли Хилс, в който се намира великолепното имение Крестуей".

