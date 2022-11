Дженифър Лопес за първата ѝ раздяла с Бен Афлек: "Бях толкова тъжна, мислех, че ще умра"

М иналата седмица Дженифър Лопес сподели, че планира да издаде новия си албум, This Is Me...Now.

Оказва се, че завръщането на Дженифър Лопес към музиката има много общо с нейния възобновен романс с Бен Афлек.

"Това съм аз тогава... това съм аз сега": Дженифър Лопес издава продължение на албума си "This is Me"

Той се очаква да бъде продължение на албума ѝ от 2002 г., This Is Me...Then., когато тя все още имаше връзка с Бен.

„Този ​​албум, This Is Me... Then, наистина се появи във време, в което се влюбих в любовта на живота си. И просто, всичко е точно там на записа“, казва Лопес в ново интервю със Зейн Лоу за Apple Music 1.

„Всяка една песен, която записахме, и конкретно докато записвах „Dear Ben“, това бяха толкова специални моменти за мен.“



Тя добави, че Бен Афлек „обича“ аблума This Is Me... Then.

„Той обича този албум. Той обича тази музика. Той знае всички текстове“, казва тя за носителя на Оскар. „Той също беше с мен, докато го създавах... Той е най-големият ми фен, което е страхотно.“

Лопес и Афлек бяха сгодени от 2002 до 2004 г., преди да се разделят, за което звездата от Marry Me казва, че е бил особено "болезнен" период в живота ѝ

„Беше толкова болезнено, след като се разделихме“, спомня си тя. „След като отменихме сватбата преди 20 години, това беше най-тъжният момент в живота ми и честно казано се чувствах така, сякаш щях да умра.“

Лопес казва, че откакто тя и Афлек са отново заедно от 2021 г.,се е почувствала толкова вдъхновена и толкова обзета от емоции, че музиката просто се изливала от нея.

„Истинската любов съществува и някои неща продължават вечно. И това е истинско. Искам да отправя това послание към света“, споделя тя.

Що се отнася до възобновяването на връзката ѝ с Афлек, Лопес казва, че този път е в дългосрочен план.