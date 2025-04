Дженифър Лопес и дъщеря ѝ на премиерата на "Лека нощ и късмет" на Бродуей (СНИМКИ)

55-годишната певица и актриса Дженифър Лопес се появи на светско събитие в компанията на 17-годишната си дъщеря Ема – тяхна първа публична изява заедно от дълго време насам. Поводът беше премиерата на Бродуей постановката "Лека нощ и късмет", режисьорският дебют на Джордж Клуни, която се състоя в театър Winter Garden в Ню Йорк.

Звездата реши да превърне вечерта в запомнящо се събитие, появявайки се в елегантна черна кадифена рокля с дълбоко деколте, допълнена от изискано колие и стилен клъч.

Както отбелязва Daily Mail, Лопес изглеждала така, сякаш иска да напомни на Бен Афлек какво точно е изгубил.

Дъщеря ѝ Ема допълни бляскавата поява със своя собствен стил – тя се беше спряла на елегантен черен костюм, бяла риза и карирана вратовръзка. Аутфитът ѝ беше завършен с модерни прозрачни очила и внимателно подбрани аксесоари. И двете изглеждаха уверени и щастливи, като Ема сияеше с широка усмивка до майка си на снимките.

Jennifer Lopez with her 17 year old child Emme 🖤 pic.twitter.com/iyIQ3gWdgX

Между другото, Ема и брат ѝ близнак Макс са отгледани от Лопес и бившия ѝ съпруг – музиканта Марк Антъни, с когото тя се разведе през 2014 г. Впоследствие Антъни се ожени за модела Надя Ферейра, а през юни 2023 г. двамата станаха родители.

Jennifer Lopez and her child Emme at the “Good Night, and Good Luck” opening night on Broadway. pic.twitter.com/sRnztAks1d