Бен Афлек "приключи" да говори за бившата си съпруга Дженифър Лопес

Б ен Афлек е казал всичко, което може да се каже за раздялата му с Дженифър Лопес. Съобщава се, че актьорът, 52 г., е “приключил” да говори за Лопес, 55 г., само дни след като най-накрая наруши мълчанието си относно изненадващия им развод през 2024 г. , пише New York Post.

“Той приключи да говори за Джей Ло", каза източник, близък до Афлек, пред People в петък, 28 март. “Той не се гордее, че бракът им не се е получил. Не искаше да я нарани. Но сега той иска просто да се съсредоточи върху децата си и да работи.”

“Той процъфтява, когато е зает", добави източникът. Афлек споделя децата Вайълет, 19 г., Серафина, 16 г., и Самуел, 13 г., с бившата си съпруга Дженифър Гарнър. Той също така има няколко големи проекта, които предстоят, включително продукцията “The Accountant 2”.

Коментарите на източника идват, след като актьорът от “Deep Water” сподели за раздялата между него и Лопес за първи – и очевидно единствен – път по време на интервю с GQ за техния априлски брой.

Афлек каза пред списанието, че неговият “живот всъщност е доста свободен от драми” и че той не изпитва “нищо друго освен уважение” към Лопес. Той също така каза, че няма скандал около раздялата на двойката само две години след събирането им.

“Предполагам, че има тенденция да се разглеждат разделите и да се иска да се идентифицират първопричините или нещо подобно", обясни актьорът, носител на Оскар. “Но честно казано, както казах, истината е много по-битова, отколкото вероятно хората биха повярвали или би им било интересно.”

“Няма скандал, няма сапунена опера, няма интриги", добави той.

Афлек също подчерта, че няма “голямо събитие”, което да накара Лопес да подаде молба за развод през август 2024 г.

“Истината е, че когато говорите с някого, "Хей, какво се случи?", няма да чуете: "Това се случи", каза звездата. “Това е просто история за хора, които се опитват да разберат живота и взаимоотношенията си по начини, които всички ние обикновено правим.”

“И когато остареете, това е вярно за мен, предполагам, че е вярно за повечето хора, няма "Така и така направи това" или "Това беше голямото събитие", продължи той.

Според източника, Афлек “се справя добре” почти три месеца след като Лопес и той финализираха развода си на 6 януари. Те също така казаха, че интервюто за GQ е “нещо като последно изясняване.”

Ben Affleck opens up about his divorce from Jennifer Lopez in a new GQ interview, revealing their split wasn't due to major issues and sharing his perspective on their relationship.



He praises Lopez for her strength in handling fame and the complexities of love. pic.twitter.com/4SdgA3tYiJ