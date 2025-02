Дженифър Лопес сподели сладко видео за 17-ия рожден ден на близнаците си

Д женифър Лопес отбеляза 17-ия рожден ден на близнаците си Еме и Макс със затрогващо видео, което показва моменти от тяхното израстване през годините.

Монтажът, споделен в събота чрез Instagram, включва невиждани досега кадри, улавящи развитието на децата ѝ от бебета до тийнейджъри. Във видеото те се виждат в обятията на певицата, както и зад кулисите на нейни концерти.

„Седемнадесет. Обичам ви завинаги 🥥🥥“, написа Лопес под клипа, като използва прякора „кокос“, с който нарича близнаците.

55-годишната звезда сподели и лични снимки от семейния им живот – уютни моменти у дома и спомени от ваканции.

За фон на видеото тя избра песента Edge of Midnight (Midnight Sky Remix) на Майли Сайръс и Стиви Никс.

Еме и Макс са деца на Лопес от брака ѝ с Марк Антъни, с когото беше омъжена между 2004 и 2014 г. Макар да не разкри подробности за празненството тази година, миналата тя отбеляза 16-ия рожден ден на близнаците с пътешествие до Токио.

Прави впечатление, че Бен Афлек, вече бивш съпруг на Лопес, не е присъствал на празника. Певицата подаде молба за развод от 52-годишния актьор през август 2024 г., след две години брак, а разводът беше финализиран на 6 януари. Въпреки раздялата, те поддържат добри отношения и неведнъж са били забелязвани заедно с децата си в Лос Анджелис.

