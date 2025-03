Дженифър Лопес и дъщеря ѝ впечатляват с моден синхрон в Ню Йорк (СНИМКИ)

Д женифър Лопес се появи в съчетани тоалети с детето си Еме по време на премиера в Ню Йорк този уикенд.

Джей Ло и Еме изглеждаха стилно, докато позираха за снимки преди събитието. Двете присъстваха на премиерата на „Отело“, в който участват Дензъл Уошингтън и Джейк Гиленхал, като за повода носеха координирани черно-сиви тоалети.

Позирайки пред театър Barrymore в Ню Йорк, майката и дъщерята сияеха една до друга, споделяйки усмивки пред камерите.

Дженифър беше облечена в елегантен комплект от две части, който разкриваше корема ѝ благодарение на леко изрязания топ. Тя допълни визията с дълга до земята пола, кожено палто и прибрана в кок коса. Междувременно Еме носеше черно-бял раиран костюм, комбиниран с риза с копчета в сив нюанс и щампована вратовръзка. Тийнейджърката допълни визията си с очила и чифт златни обеци.

През 2022 г. Дженифър за първи път публично представи Еме, използвайки неутрални по пол местоимения. Това се случи на 6-ата годишна гала церемония на Blue Diamond, където Джей Ло изпълни „A Thousand Years“ на Кристина Пери. Преди изпълнението тя представи 14-годишното си дете, обръщайки се към него с местоименията „те/тях“.

Jennifer Lopez was seen with her non-binary daughter, Emme, who goes by They/Them.



