Дженифър Анистън забрави емблематичната си прическа на Рейчъл в нова реклама

Д женифър Анистън отново забрави корените си от "Приятели".

Актресятя участва в нова реклама на Uber Eats, в която тя забравя, че стои зад популярната прическа от 90-те години, наречена „Рейчъл", след като героинята ѝ от ситкома Рейчъл Грийн носеше стила години наред.

Рекламата показва, че Анистън вади продукти от линията си за грижа за косата от чанта за доставка на Uber Eats.

„Uber Eats има продукти на LolaVie?“ казва мъж от рекламата. "Трябва да запомня това."

„Ами знаете, че казват, че за да запомните нещо, трябва да забравите нещо друго“, казва Анистън, преди да се обърне към жена, която си прави косата. „Добре, това е много сладка прическа. Никога не съм виждала това преди.“

We'll never forget "the Rachel" hairstyle, that's for sure! https://t.co/bVYhQc1mQW