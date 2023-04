"Джеймс Уеб" с безпрецедентна снимка на ледения гигант Уран

К осмическият телескоп "Джеймс Уеб" (JWST) направи безпрецедентна снимка на ледения гигант Уран, съобщи уебсайта „Phys.org”.

Детайлното изображение, което е направено от камерата NIRCam в близката инфрачервена област, разкрива слаби прашни пръстени, наблюдавани преди това само от два инструмента: космическия апарат „Вояджър 2” и обсерваторията „Keck”. Изображението комбинира данни от два филтъра, пропускащи инфрачервени вълни с дължина 1,4 и 3 микрометра, които са показани съответно в конвенционалните цветове синьо и оранжево. На пълното изображение планетата е със син оттенък.

Uranus has never looked better. Really.



Only Voyager 2 and Keck (with adaptive optics) have imaged the planet's faintest rings before, and never as clearly as Webb’s first glimpse at this ice giant, which also highlights bright atmospheric features. https://t.co/aE3rJIqVKy pic.twitter.com/RZElIRkudl