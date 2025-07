Дж. К. Роулинг на 60: Тайният живот на най-богатата авторка в света

Т е е най-успешната жива авторка във Великобритания, със състояние, доближаващо 1 милиард паунда, и създателка на глобалния феномен „Хари Потър“, оценен на стойност 20 пъти по-голяма.

Днес, когато Дж. К. Роулинг навършва 60 години, приятелите ѝ със сигурност се чудят какво, за бога, могат да подарят на жена, която наистина има всичко. В края на краищата тя наскоро отказа да приеме титла — за втори път — с обяснението: „Не искам титла.“

Сигурното е едно: Роулинг — някога самотна майка с ограничени средства, чийто първи роман за Хари Потър беше отхвърлен от 12 големи издателства — никога не е била от онези хора, които просто сядат и наблюдават как състоянието им се трупа.

Happy birthday to J.K. Rowling (@jk_rowling), author of our favourite sagas HARRY POTTER and FANTASTIC BEASTS! 🎂 pic.twitter.com/64YMIay5gk