Дъщеря на Брус Уилис и Деми Мур е диагностицирана с аутизъм

Т алула Уилис разкри, че е била диагностицирана с аутизъм миналото лято.

Дъщерята на Брус Уилис и Деми Мур сподели старо видео в Instagram, на което гали главата на баща си, докато върви по червения килим с него, и го надписа.

Един последовател похвали 30-годишната Талула за публикуването на клипа и попита дали е била диагностицирана като дете, на което тя отбеляза, че това е „първият път“, когато споделя публично диагнозата си.

"Разбрах това лято и това промени живота ми“, отговори Талула, преди да се опише като „неврологична“ в отделен коментар.

Разстройството от аутистичния спектър (ASD) е „широк набор от състояния, характеризиращи се с предизвикателства със социални умения, повтарящи се поведения, реч и невербална комуникация“, според Autism Speaks .

