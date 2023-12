"Всеки ден може да е последният му": Шокиращи новини за Брус Уилис

Н овините за Брус Уилис не са много добри. Здравето на актьора изглежда се влошава, според два потвърждаващи източника, които са разговаряли с US Weekly. Те разкриват и мярката, предприета от семейството на актьора, тъй като "всеки изминал ден може да е последният му".

Трудно е да се приеме истината за тези, които са смятали, че Брус Уилис е - подобно на героите, които изобразяваше на екрана - несломим. През пролетта на 2022 г. семейството на актьора разкри пред широката общественост, че той има афазия - езиково разстройство, което засяга способността на човек да общува. Диагноза, която задължително слага преждевременен край на актьорската му кариера.

Bruce Willis' family 'soaking up every moment' with him after dementia diagnosishttps://t.co/4jyfTlaJHO pic.twitter.com/5zqh3mTuqJ — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) December 7, 2023

След това допълнителни изследвания разкриха, че Брус Уилис има фронтотемпорална деменция - нелечимо мозъчно заболяване, което уврежда речта и двигателните умения. Според Националния институт по здравеопазване на САЩ средната продължителност на живота на хората, страдащи от това заболяване, е само шест до осем години, докато някои по-песимистични медицински източници я определят на едва две години, разкрива US Weekly, който посвещава корицата си тази седмица на борбата на героя от сагата "Умирай трудно", която очевидно е и тази на жените в живота му. На бившата му съпруга Деми Мур, на трите им дъщери Румър, на 35 г., Скаут, на 32 г. и Талула, на 29 г., както и на съпругата му Ема и двете им дъщери Мейбъл, на 11 г., и Евелин, на 9 г.

"Всички са наясно, че всеки ден може да е последният"

Трудна битка според източник на американското списание, който разкрива, че упадъкът на актьора е бърз. "Брус има добри и лоши дни, но през последните няколко месеца има много повече лоши дни, отколкото добри", разкрива източникът. Но през всичко това кланът Уилис е сплотил редиците си. "Това преживяване още повече сплоти цялото семейство. Никой не знае колко време остава на Брус, затова се наслаждават на всеки миг, който имат с него."

Според втори източник цялото семейство вече живее малко или много под един покрив. "Всички са там, през цялото време", уточнява източникът.

След като Брус беше диагностициран, всички се обединиха, за да запазят спомена за семейството му непокътнат и постоянно да му напомнят, че го обичат. Всичко е свързано с него.

Bruce Willis' family is said to be 'soaking up every moment' https://t.co/reSb5QJ5A7 via @DailyMailCeleb — Gina Lawriw (@GinaLawriw) December 7, 2023

Първият източник добавя: "Брус има 24-часови грижи, но винаги има поне един член на семейството, който е винаги с него". Румър, която винаги е била много близка с баща си, често води дъщеря си, 8-месечната Луета, да го вижда. Румър иска да се увери, че Луета ще опознае Брус, обяснява вторият източник. Тя иска той да участва активно в живота на Луета. Връзката им е много специална.

"Румър и сестрите ѝ толкова много обичат баща си. Всички много добре осъзнават, че всеки ден може да е последният им. Тъжно е."