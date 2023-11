"Виждам любов, когато съм с него": Дъщерята на Брус Уилис говори за здравето на баща си

Т алула Уилис говори в "Шоуто на Дрю Баримор" тази седмица за състоянието на баща си, фронтотемпоралната деменция (FTD), и защо е толкова важно за семейството да говори открито за това.

„Какво се случва с баща ми – той има наистина агресивно когнитивно заболяване, форма на деменция, която е много рядка“, каза Талула.

Tallulah Willis shares why it felt important for her family to be open about the “aggressive” condition, frontotemporal dementia, her dad, Bruce Willis, has. https://t.co/ArD6g5qSYP

Тя каза, че споделя новината, защото „това сме ние като семейство“.

„Но също така е много важно за нас да разпространим осведомеността за FTD, защото няма достатъчно информация."

„Ако можем да вземем нещо, с което се борим като семейство... и да помогнем на други хора да го обърнат, да направят нещо красиво за него, това е наистина специално за нас“, добави тя.

Талула Уилис каза, че намира различни начини да продължи да се свързва с баща си.

„Да пускаш музика и да седиш в тази енергия на любовта, това е наистина специално“, каза тя.

„Наистина красив начин за мен да се излекувам от това е да стана като археолог към вещите на баща ми, неговия свят, неговите малки дрънкулки и драгоценности“, добави тя.

Относно текущото здраве на баща си Уилис каза:

"Той е същият, което, мисля, в това отношение, което научих, е най-доброто нещо, което можете да поискате. Виждам любов, когато съм с него, и това е баща ми и той ме обича."

Това не е първият път, в който споделя новини за болестта на холивудската суперзвезда. Тя написа статия за Vogue по-рано тази година, обяснявайки пътуването на баща си в този момент.

"What I see is I see love when I'm with him." Tallulah Willis offered an update on her dad Bruce Willis’ "rare" cognitive disease on The #DrewBarrymoreShow: https://t.co/E8qx0J4xpZ pic.twitter.com/qq1w1Cm7pF