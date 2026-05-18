Зоуи Кравиц блесна с годежен пръстен за $500 000

В сички тези танци до късно през нощта си струваха.

Зоуи Кравиц бе забелязана да демонстрира годежния си пръстен, докато се забавляваше на откриващата вечер от турнето „Together Together“ на годеника си Хари Стайлс в Амстердам.

Във видеоклипове от концерта, разпространявани в социалните мрежи, 37-годишната актриса се опитва да запази анонимност, носейки черна шапка с надпис „KISS“, слънчеви очила и дълго палто, докато танцува заедно с близкия приятел на Стайлс – Джеймс Кордън. В крайна сметка звездата от „Големите малки лъжи“ свали връхната дреха и остана по бяла рокля.

Феновете са убедени, че Кравиц има скрито участие (cameo) в откриващото парче на партньора си „Golden“, където женски глас пита: „Хари, ще излизаш ли довечера?“

Когато 32-годишният бивш член на One Direction отново излезе на сцената на „Йохан Кройф Арена“ в неделя, Кравиц пак бе забелязана в публиката, този път облечена в кафяво пухкаво палто.

Очаква се певецът да завърши световното си турнето на 13 декември в Австралия. Представители на Кравиц и Стайлс все още не са отговорили на запитванията за коментар от страна на медиите.

Двойката предизвика слухове за романтична връзка през август 2025 г. след романтична разходка из Рим и оттогава пази отношенията си далеч от общественото внимание.

Миналия месец обаче актрисата и режисьор бе снимана с огромен диамант на безименния си пръст, чиято стойност може да надхвърля половин милион долара. През април бе официално потвърдено, че тя и Стайлс са сгодени.

„Никой от обкръжението им не е изненадан“, сподели пред нас близък до двойката източник относно предложението за брак, добавяйки, че бившият участник в „X Factor“ е „напълно запленен“ и „би скочил от скала за нея“.

Що се отнася до бъдещата булка, която успешно скри пръстена си на бала Met Gala по-рано този месец, източникът твърди, че Кравиц е „на седмото небе от щастие“.

Друг вътрешен човек разкри, че влюбените планират две сватби – „една в Лондон и една в Ню Йорк“. Това ще бъде първи брак за Хари Стайлс.

Преди това Кравиц беше омъжена за Карл Глусман през май 2019 г., но съюзът им приключи на следващата година. Преди връзката си със Стайлс, тя имаше кратък годеж с Чанинг Тейтъм през 2023 г.

Що се отнася до любовния списък на носителя на „Грами“, през последните години неговото име бе свързвано с Оливия Уайлд, Емили Ратайковски, Тейлър Ръсел и други популярни звезди.