Любопитно

Зоуи Кравиц блесна с годежен пръстен за $500 000

Актрисата Зоуи Кравиц бе забелязана да танцува на откриващото шоу от турнето на годеника си Хари Стайлс в Амстердам. Източници разкриват, че двамата вече планират две сватби в Лондон и Ню Йорк, а певецът е „напълно запленен“ от бъдещата си булка

18 май 2026, 16:53
Зоуи Кравиц блесна с годежен пръстен за $500 000
Източник: Getty Images

В сички тези танци до късно през нощта си струваха.

Зоуи Кравиц бе забелязана да демонстрира годежния си пръстен, докато се забавляваше на откриващата вечер от турнето „Together Together“ на годеника си Хари Стайлс в Амстердам.

Във видеоклипове от концерта, разпространявани в социалните мрежи, 37-годишната актриса се опитва да запази анонимност, носейки черна шапка с надпис „KISS“, слънчеви очила и дълго палто, докато танцува заедно с близкия приятел на Стайлс – Джеймс Кордън. В крайна сметка звездата от „Големите малки лъжи“ свали връхната дреха и остана по бяла рокля.

@mirgehts_gucci99 WHAT IS LIFE?!? #harrystyles #zoekravitz #jamescordon #togethertogether #amsterdam ♬ Dancing On My Own - Robyn

Феновете са убедени, че Кравиц има скрито участие (cameo) в откриващото парче на партньора си „Golden“, където женски глас пита: „Хари, ще излизаш ли довечера?“

Когато 32-годишният бивш член на One Direction отново излезе на сцената на „Йохан Кройф Арена“ в неделя, Кравиц пак бе забелязана в публиката, този път облечена в кафяво пухкаво палто.

Очаква се певецът да завърши световното си турнето на 13 декември в Австралия. Представители на Кравиц и Стайлс все още не са отговорили на запитванията за коментар от страна на медиите.

Двойката предизвика слухове за романтична връзка през август 2025 г. след романтична разходка из Рим и оттогава пази отношенията си далеч от общественото внимание.

Миналия месец обаче актрисата и режисьор бе снимана с огромен диамант на безименния си пръст, чиято стойност може да надхвърля половин милион долара. През април бе официално потвърдено, че тя и Стайлс са сгодени.

„Никой от обкръжението им не е изненадан“, сподели пред нас близък до двойката източник относно предложението за брак, добавяйки, че бившият участник в „X Factor“ е „напълно запленен“ и „би скочил от скала за нея“.

Що се отнася до бъдещата булка, която успешно скри пръстена си на бала Met Gala по-рано този месец, източникът твърди, че Кравиц е „на седмото небе от щастие“.

Друг вътрешен човек разкри, че влюбените планират две сватби – „една в Лондон и една в Ню Йорк“. Това ще бъде първи брак за Хари Стайлс.

Преди това Кравиц беше омъжена за Карл Глусман през май 2019 г., но съюзът им приключи на следващата година. Преди връзката си със Стайлс, тя имаше кратък годеж с Чанинг Тейтъм през 2023 г.

Що се отнася до любовния списък на носителя на „Грами“, през последните години неговото име бе свързвано с Оливия Уайлд, Емили Ратайковски, Тейлър Ръсел и други популярни звезди.

Източник: pagesix.com    
Зоуи Кравиц Хари Стайлс Годеж Годежен пръстен Концерт на Хари Стайлс Турне Together Together Амстердам
Последвайте ни

По темата

Съдът пусна обвинените за имотна измама в

Съдът пусна обвинените за имотна измама в "Люлин", прокуратурата протестира

Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

Румен Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията

Румен Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията

Задържаха турска лодка, пълна с мигранти, край Синеморец

Задържаха турска лодка, пълна с мигранти, край Синеморец

ЦКР: какво всъщност знае банката за вас

ЦКР: какво всъщност знае банката за вас

pariteni.bg
4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Ексклузивно

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Преди 23 часа
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Ексклузивно

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Преди 23 часа
Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение
Ексклузивно

Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Преди 21 часа
Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ
Ексклузивно

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза

България Преди 52 минути

Проблемите започват след пропуск да поднови документите си

Родилка на 14 години беше превозена с медицински хеликоптер

Родилка на 14 години беше превозена с медицински хеликоптер

България Преди 1 час

Младата пациентка е родила в търновската болница

„Пълна трансформация“: Парис Хилтън стана брюнетка и взриви ревю на Gucci в Ню Йорк

„Пълна трансформация“: Парис Хилтън стана брюнетка и взриви ревю на Gucci в Ню Йорк

Любопитно Преди 2 часа

Риалити звездата Парис Хилтън замени емблематичната си руса коса с тъмна перука по време на модното шоу GucciCore в Ню Йорк. На подиума към нея се присъединиха супермоделът Синди Крофорд и легендата на американския футбол Том Брейди

МАЕ: Запасите от петрол се топят бързо

МАЕ: Запасите от петрол се топят бързо

Свят Преди 2 часа

Държавите използват петролни запаси и стратегически резерви с „рекордни темпове“

Владимир Путин и Си Дзинпин

Всички гледат към Пекин: Си посреща Путин само четири дни след Тръмп

Свят Преди 2 часа

„Гъсто разпределените във времето посещения предизвикаха широко внимание, като анализатори отбелязват, че в ерата след Студената война е изключително рядко явление една държава да приеме лидерите на САЩ и Русия един след друг в рамките на една седмица“, пише местното издание Global Times

Дейвид Хаселхоф бе забелязан в инвалидна количка и с превързан глезен (СНИМКИ)

Дейвид Хаселхоф бе забелязан в инвалидна количка и с превързан глезен (СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

73-годишната звезда от „Спасители на плажа“ и „Рицарят ездач“ Дейвид Хаселхоф засили притесненията за здравословното си състояние. Актьорът беше заснет в инвалидна количка и с превързан глезен след процедура в Лос Анджелис

Откриха телата на изчезналите гмуркачи на Малдивите

Откриха телата на изчезналите гмуркачи на Малдивите

Свят Преди 3 часа

Четирима от италианските гмуркачи са били част от екип на Университета в Генуа, включително професорът по екология Моника Монтефалконе, нейната дъщеря и двама изследователи

Кремъл отхвърли твърдението на Зеленски за атака срещу НАТО от Беларус

Кремъл отхвърли твърдението на Зеленски за атака срещу НАТО от Беларус

Свят Преди 3 часа

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че твърдението е опит за ескалиране на ситуацията

<p>Андрий Ермак е освободен под гаранция след обвиненията в пране на пари</p>

Пуснаха под гаранция бившия шеф на канцеларията на Зеленски

Свят Преди 3 часа

Снимки, разпространени от местните медии, показаха Ермак, облечен в костюм, днес да напуска ареста в Киев

Трагичната съдба на Гладис Пърл Бейкър – майката на Мерилин Монро

Трагичната съдба на Гладис Пърл Бейкър – майката на Мерилин Монро

Любопитно Преди 3 часа

Дълбоко пазената тайна на Холивуд: Майката на Мерилин Монро прекарва живота си в сянката на параноидната шизофрения. Въпреки болезненото детство и измислената лъжа, че е сираче, секссимволът на века не спира да се грижи финансово за жената, която я ражда

<p>Путин е изправен &quot;пред много трудни избори&quot;</p>

Шефът на естонското разузнаване: Путин е изправен "пред много трудни избори" в Украйна

Свят Преди 3 часа

В последните месеци руските сили в Украйна напредват с едни от най-бавните темпове от 2023 г. насам

Хороскоп за края на май: Кои зодии ще целуне съдбата и за кого предстои обрат

Хороскоп за края на май: Кои зодии ще целуне съдбата и за кого предстои обрат

Любопитно Преди 4 часа

Хороскопът за края на май предсказва период на промяна и трансформация за зодиакалните знаци, но само малцина ще имат особен късмет

Махни се, Жизел! Том Брейди дебютира на подиума на модното ревю на Gucci

Махни се, Жизел! Том Брейди дебютира на подиума на модното ревю на Gucci

Любопитно Преди 4 часа

Легендата на американския футбол Том Брейди изненада всички с неочакван моден дебют в Ню Йорк. Спортната звезда дефилира с екстравагантен кожен тоалет за Gucci, но странната му походка предизвика вълна от подигравки в социалните мрежи

<p>Заради три бали люцерна: Проверяват спорната конфискация на автомобили</p>

Заради дело за кражба на три бали люцерна: Конституционният съд проверява спорната конфискация на автомобили

България Преди 4 часа

Плевенски съдия отказа да отнеме автомобил с ремарке, послужили за кражба на фураж за 387 лева. Той изпрати Наказателния кодекс на съд с мотивите, че законът наказва несправедливо според цената на колата и превръща съдилищата в гумен печат

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е изписана от болница

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е изписана от болница

Свят Преди 4 часа

Мохамади получи Нобеловата награда през 2023 г., докато беше в затвора

Задържаха близо 48 кг кокаин за 4.4 млн. евро на "Капитан Андреево"

Задържаха близо 48 кг кокаин за 4.4 млн. евро на "Капитан Андреево"

България Преди 4 часа

Камионът пътувал от Белгия през България за Турция

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Диетолози посочват привидно здравословни храни, които повишават кръвната захар

Edna.bg

Пътешествия през времето, карнавална енергия, танц и технологии ще преживее публиката на One Dance Festival’ 18

Edna.bg

Илия Груев с престижно отличие в Англия

Gong.bg

Давид Алаба отива на Мондиал 2026 след само 505 минути през сезона

Gong.bg

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян, разделен по принуда от семейството си, получи виза

Nova.bg

Румъния потвърди случай на хантавирус, пациентът няма връзка с огнището на круизния кораб "Хондиус"

Nova.bg