Испанският съд отмени глоба на Шакира, държавата ѝ връща над 55 милиона евро

И спанският съд разпореди на данъчните власти в страната да възстановят на Шакира над 55 милиона евро. Магистратите отхвърлиха наложените на колумбийската певица и филантроп колосални глоби, отчитайки, че администрацията е допуснала сериозни грешки при определянето на данъчния ѝ статут, пише The Guardian.

В официално изявление на Националния съд (Audiencia Nacional) се посочва, че жалбата на Шакира срещу санкцията отпреди пет години е напълно основателна. Тогава Данъчната агенция (Agencia Tributaria) я обвини, че не е платила дължимите налози в Испания за 2011 г. – период, в който изпълнителката вече имаше връзка със звездата на ФК „Барселона“ Жерар Пике.

Съдът обаче постанови, че държавата не е успяла да докаже ключовото изискване – че Шакира е прекарала повече от 183 дни в Испания през въпросната година, което по закон я прави местно лице за данъчни цели.

„Напротив, съдът приема за доказано, че престоят на Шакира в страната ни е бил общо 163 дни. Поради това данъчната агенция не е защитила тезата си, че певицата е имала основните си икономически интереси в Испания... съгласно предвидените в закона условия“, се казва в съдебното решение.

Магистратите разпоредиха на хазната не само да върне удържаните от Шакира суми, но и да ѝ изплати натрупаните лихви, както и да покрие съдебните разноски. От съда все пак уточниха, че решението – което подлежи на обжалване пред Върховния съд – засяга единствено казуса за 2011 г.

Припомняме, че през ноември 2023 г. поп звездата сключи извънсъдебно споразумение с прокуратурата в Барселона по друго дело, за да избегне ефективна присъда. Тогава тя бе обвинена в укриване на 14,5 милиона евро (12,7 милиона британски лири) данъци за периода между 2012 и 2014 г.

Като част от тогавашната сделка Шакира се призна за виновна и плати глоба в размер на 50% от дължимата сума (над 7,3 милиона евро), както и допълнителна санкция от 438 000 евро, за да замени тригодишната присъда „лишаване от свобода“. Още тогава обаче певицата обвини испанските данъчни власти, че водят „злонамерена медийна кампания“ срещу нея, и беше категорична, че не дължи нищо.

В официално изявление, разпространено от адвокатите ѝ веднага след новото решение, Шакира подчерта, че съдът най-накрая е доказал липсата на каквато и да е измама от нейна страна през 2011 г.

„След повече от осем години на брутално публично порицание, оркестрирани кампании за съсипване на репутацията ми и безброй безсънни нощи, които в крайна сметка се отразиха на здравето ми и на спокойствието на моето семейство, Националният съд най-накрая възстанови справедливостта“, заяви облекчено звездата.