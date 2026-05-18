Спасиха 20-годишен младеж с инсулт

Л екари от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ спасиха 20-годишно момче с вроден проблем, което в началото на май е постъпило в болницата, след като внезапно е получило тежка симптоматика – невъзможност да говори и увреждане на десните крайници. Установено е, че има запушване от тромб на едната централна мозъчна артерия.

Екипът от невролози – д-р Виктория Янева и д-р Галина Събева, веднага е предприел прилагането на „Метализе“ под координацията на д-р Ангел Ангелов. Процедурата е преминала успешно и момчето е изпратено за последващо отстраняване на тромба в УМБАЛ „Медика“ – Русе.

Младежът е изписан от болницата без никакви усложнения и поражения след прекарания инсулт.

Методът „Метализе“ е по-нова стъпка в лечението на мозъчния инсулт с много по-добър профил и значително по-малък риск от кръвоизливи. Методът е подобен на интравенозната тромболиза, но медикаментът „Метализе“, който се използва, е нов. Начинът на въвеждане в организма също е различен.

„Прави се еднократна инжекция, докато при тромболизата е необходимо използването на перфузор, а веществото се въвежда около час. При новия метод става въпрос за едно убождане, което разбива тромба, а това значително скъсява времето за реакция“, пояснява началникът на Неврологичното отделение д-р Ангел Ангелов.

Това съвременно лечение вече е приложено при няколко пациенти с мозъчен инсулт, а резултатите са изключително добри.

Използването на този иновативен метод дава възможност на пациентите от региона за достъп до съвременно лечение на световно ниво.