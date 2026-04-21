Борис с първа победа в “Като две капки вода”

Л юбимото шоу за имитации за пореден път превърна понеделник вечер в истински празник за зрителите на NOVA. “Като две капки вода” посрещна на сцената звездните участници в новите им образи, отредени от Бутона на късмета. След невероятните преобразявания, изпипани до най-малкия детайл, и страхотните вокални имитации журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, AZIS и Димитър Ковачев - Фънки отново сподели, че с наближаване на финала задачата им става все по-трудна.

Своята първа победа завоюва Борис, който събра най-много точки след гласуването на зрителите в NOVA PLAY, вота на журито, останалите участници и менторите. Перфектното влизане в образа на диско кралиците от Banarama и страхотното представяне на хореография към песента “Venus" заедно с Funky Monkeys му донесе първото място и заслужени аплодисменти от публиката в студиото.

Източник: NOVA/Красена Ангелова

Вечерта започна с енергичното и много музикантско изпълнение на Симона, която влезе в ролята на соул кралицата Арета Франклин. Рязка смяна на жанра направи Емилия, която забавлява всички като Краси Радков и култовия му персонаж Гацо Бацов. Това не остана незабелязано от самия актьор и победител в обичаното шоу, който гледаше от първия ред. Пламена вкара рок настроение в Горубляне като легендата Джон Бон Джоуви. Иво Димчев се сблъска с образа на своя преподавател Тодор Колев и представи ироничната песен “Чистачките”. Той получи поздравления за представянето си от внучката на забележителния български актьор - Теодора.

Весела Бабинова слезе от асансьора като вокалистката на Evanesence - Ейми Лий и пресъздаде на сцената клипа на емблетичната им песен “Bring Me To Life”. Алекс Раева влезе в костюма на член на журито. Тя се превъплъти в образа на Веселин Маринов и получи комплименти за представянето си от него. Дънди предизвика бурни аплодисменти и много усмивки, излизайки под прожекторите като провокативната Мила Роберт, за да представи хита й “Покемон”. Край на вечерта постави Виктор като Бруно Марс, който изпълни световния хит “When I Was Your Man” на .

Следващият понеделник Бутонът на късмета отреди Алекс Раева да бъде Technotronic, Виктор да изпълни песен на Лучано Павароти, Иво Димчев да имитира Тони Бракстън, Емилия да се превъплъти в Дара Екимова, Пламена да танцува и пее като Шакира, Симона да влезе в света на Стивън Тайлър, Весела Бабинова да бъде Михаела Филева, Даниел Пеев-Дънди имитира Чеб Калед, а победителят Борис да се превърне в Васил Михайлов. Как ще се справят те и кой ще грабне победата? – разберете на 27 април, от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (23.04) в КАПКИТЕ Podcast гост ще бъде Михаела Маринова. Певицата и шампион в “Като две капки вода” ще разкаже какво е усещането отново да бъдеш в шоуто, но като ментор, как преживява изпълненията на своите „възпитаници“ и лесно ли се е съгласила да влезе в тази нова роля. Пред водещия Боби Турбото тя ще сподели защо за нея е важно да има ред, как от малка е знаела, че ще стане певица и как се готви и чисти в сценично облекло преди участие. Не пропускайте деветия епизод на КАПКИТЕ Podcast четвъртък в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube.

