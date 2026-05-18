Родилка на 14 години беше превозена с медицински хеликоптер

Младата пациентка е родила в търновската болница

18 май 2026, 16:07
Източник: Георги Димитров/NOVA

Р одилка на 14 години беше транспортирана по спешност с медицински хеликоптер от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Тръново, съобщава местният вестник  „Борба.

Въздушната линейка е кацнала на болничната хеликоптерна площадка в понеделник около 11:20 ч., за да извърши трансфер на пациентката към клиника с по-високо ниво на компетентност.

Младата пациентка е родила в търновската болница, но впоследствие състоянието ѝ се е усложнило и е преведена в отделението по реанимация.

Заради риск за живота ѝ медиците са предприели организация за спешен въздушен транспорт. Машината излетяла от областната клиника в 12:45 ч.

Спасителната мисия се случва по-малко от 24 часа след като медицинският хеликоптер дойде в болярския град в неделя, за да превози 10-годишно дете към столицата.

