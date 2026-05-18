Ейса Гонсалес разкри щедрия подарък на Григор Димитров за годишнината им

Къде българите в чужбина могат да гледат финала на Евровизия 2026

"Това е повече от Оскар": Удостоиха Джон Траволта с почетната награда „Златна палма“ в Кан

Соня Йончева: Не искам да се крия зад аватари, искам да изпея това, което е в сърцето ми

Празник във въздуха: Летището във Виена ехти от „Бангаранга“ на Дара, българи пеят в самолета

Е йса Гонсалес получи най-романтичния подарък от Chanel от приятеля си Григор Димитров. Мексиканската актриса сподели, че двамата с половинката ѝ имат афинитет към висшата мода и са си разменили луксозни изненади, за да отпразнуват годишнината си, пише испанското издание HOLA!

В момента Гонсалес промотира новия си филм „Обичам крадците“, който проследява група професионални обирджии, планиращи удар срещу луксозна модна марка. В духа на лентата, тя бе попитана кой дизайнерски артикул би си струвало да бъде откраднат.

Eiza González Embraces 'WAG' Life, Vows Support for Boyfriend Grigor Dimitrov 'No Matter What' (Exclusive) https://t.co/UI6Pvi1RvO — People (@people) May 14, 2026

„Може би новата чанта на Chanel“, каза тя в интервю за списание PEOPLE.

„Наистина бих я откраднала... Е, всъщност няма нужда, защото приятелят ми беше толкова мил да ми я подари за годишнината. Черната Chanel XL – това е чантата на мечтите ми“, разкри тя.

Гонсалес разкри, че Димитров е получил малко „помощ“ от нейна страна. „Беше прекрасен подарък“, сподели тя. „Но определено му пуснах няколко намека, знаех какво искам“.

„Пратих му съобщение в Инстаграм със снимка и му написах: „Това е толкова красиво, нали?“. Той ми отговори: „Страхотна е, скъпа“, а аз просто потвърдих: „ Да, така е“.

Eiza González Reveals the Generous Gift Grigor Dimitrov Gave Her for Their First Anniversary (Exclusive) https://t.co/EuaUlRqm60 — People (@people) May 15, 2026

Докато Димитров определено спечели бонус точки за милия жест, Гонсалес му е реванширала със също толкова стилен и луксозен подарък. Тя сподели, че му е подарила красива пътна чанта на Bottega Veneta.

Романсът между Ейса Гонсалес и Григор Димитров

Двамата разкриха връзката си миналата година, след като актрисата отбеляза рождения ден на тенисиста в социалните мрежи, наричайки го „мъжът на мечтите си“ и публикувайки обща снимка. Оттогава те са засичани заедно на редица светски събития, а Ейса редовно го подкрепя от трибуните по време на мачовете му.

Embed from Getty Images

„Той е толкова добър и мил. Прекрасно е. Винаги ме подкрепя и много се вълнува за мен“, сподели тя в друго интервю за Extra.

Актрисата публикува и няколко кадъра, на които Григор се опитва да я тренира на корта – начинание, което по думите ѝ не е било особено успешно.

„Не ми се получава“, призна тя на въпрос дали е подобрила тенис уменията си.

„Взимах уроци като малка, но определено не напредвам и затова се опитвам да избягвам реплики от сорта на „Хайде да играем заедно“, обяснява тя.

„Бекхендът ми изобщо не може да се сравнява с неговия, така че ще трябва да взема още доста частни уроци, преди да се престраша да му покажа какво мога“, пошегува се звездата.