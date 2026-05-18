Ейса Гонсалес разкри щедрия подарък на Григор Димитров за годишнината им

Холивудската звезда Ейса Гонсалес разкри какъв скъп подарък е получила от Григор Димитров за годишнината им, а именно чанта Chanel. Актрисата сподели детайли за връзката им, жестовете, които си правят, и защо не играе тенис с българската звезда

18 май 2026, 12:43
Е йса Гонсалес получи най-романтичния подарък от Chanel от приятеля си Григор Димитров. Мексиканската актриса сподели, че двамата с половинката ѝ имат афинитет към висшата мода и са си разменили луксозни изненади, за да отпразнуват годишнината си, пише испанското издание HOLA!

В момента Гонсалес промотира новия си филм „Обичам крадците“, който проследява група професионални обирджии, планиращи удар срещу луксозна модна марка. В духа на лентата, тя бе попитана кой дизайнерски артикул би си струвало да бъде откраднат.

„Може би новата чанта на Chanel“, каза тя в интервю за списание PEOPLE.

„Наистина бих я откраднала... Е, всъщност няма нужда, защото приятелят ми беше толкова мил да ми я подари за годишнината. Черната Chanel XL – това е чантата на мечтите ми“, разкри тя.

Гонсалес разкри, че Димитров е получил малко „помощ“ от нейна страна. „Беше прекрасен подарък“, сподели тя. „Но определено му пуснах няколко намека, знаех какво искам“.

„Пратих му съобщение в Инстаграм със снимка и му написах: „Това е толкова красиво, нали?“. Той ми отговори: „Страхотна е, скъпа“, а аз просто потвърдих: „ Да, така е“.

Докато Димитров определено спечели бонус точки за милия жест, Гонсалес му е реванширала със също толкова стилен и луксозен подарък. Тя сподели, че му е подарила красива пътна чанта на Bottega Veneta.

Двамата разкриха връзката си миналата година, след като актрисата отбеляза рождения ден на тенисиста в социалните мрежи, наричайки го „мъжът на мечтите си“ и публикувайки обща снимка. Оттогава те са засичани заедно на редица светски събития, а Ейса редовно го подкрепя от трибуните по време на мачовете му.

„Той е толкова добър и мил. Прекрасно е. Винаги ме подкрепя и много се вълнува за мен“, сподели тя в друго интервю за Extra.

Актрисата публикува и няколко кадъра, на които Григор се опитва да я тренира на корта – начинание, което по думите ѝ не е било особено успешно.

„Не ми се получава“, призна тя на въпрос дали е подобрила тенис уменията си.

„Взимах уроци като малка, но определено не напредвам и затова се опитвам да избягвам реплики от сорта на „Хайде да играем заедно“, обяснява тя.

„Бекхендът ми изобщо не може да се сравнява с неговия, така че ще трябва да взема още доста частни уроци, преди да се престраша да му покажа какво мога“, пошегува се звездата.

