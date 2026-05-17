Любопитно

Соня Йончева: Не искам да се крия зад аватари, искам да изпея това, което е в сърцето ми

Световната оперна звезда пред Мон Дьо за ролите, идентичността, майчинството и границата между човек и сцена

17 май 2026, 11:06
Соня Йончева: Не искам да се крия зад аватари, искам да изпея това, което е в сърцето ми
Източник: NOVA

С оня Йончева говори откровено в разговор с Мариян Станков – Мон Дьо за начина, по който сценичните образи, личният живот и професионалната ѝ мисия се преплитат.

  • Ролите и личната идентичност: „Тялото ми е инструмент“

Оперната певица разказва, че влизането в образи като Норма, Тоска и Медея е процес на взаимно проникване между артист и персонаж.

„О, да, винаги. Много интересен процес е, когато една актриса влезе в един персонаж и обратното. Персонажът навлиза в твоето тяло, но моето тяло е използвано като инструмент, за да разкаже историята.“

Тя обаче признава, че съществува риск артистът да се изгуби:

„Да. Много често, особено когато имах по-малко опит… случвало ми се е да се предразположа негативно.“

Майчинството и сцената: „Преди да бъда артист, реших да бъда майка“

Йончева подчертава, че майчинството е било първият ѝ съзнателен избор.

„Преди да реша да бъда артист, аз реших да бъда майка. Това беше номер едно причина да съществувам.“

Тя допълва, че сценичната ѝ работа е мотивирана не от доказване, а от мисия:

„Работя, защото имам любов към идеята да привличам повече хора към изкуството. Това е причината да бъда тук.“

Маските на сцената и „аватарите“ на съвременния свят

Певицата поставя под въпрос размиването на идентичността:

„Аз съм много хора на сцената. С много маски, с много аватари… Обществото обожава да се крие зад аватари днес. Аз не обичам това.“

И добавя:

„Бих искала един ден да изпея това, което е на моето сърце.“

Класическата музика и посланието от София

По повод концертите пред храм-паметника „Св. Александър Невски“, Йончева казва, че реакцията на публиката е надхвърлила очакванията ѝ.

„Хората излизаха с възвишен дух, казвайки: никога не съм се чувствала по-горда.“

Тя определя проекта като културен знак:

„България е културен център на класическата музика. Това е само началото. Културата и бъдещето.“

Между Белканто и изкуствения интелект

Йончева говори и за новите технологии и ролята на изкуството:

„Белканто и изкуствен интелект. Минало и бъдеще. Трябва да строим мостове, а не да се страхуваме.“

По думите ѝ машините не могат да заместят човешкото творчество:

„Тази машина има нужда от нас. Тя не е безгрешна.“

И е категорична:

„Емоцията. Това никога няма да може да бъде изпято от изкуствения интелект.“

Психичното здраве на децата: лична кауза

Темата за децата и изкуството се превръща в лична мисия за певицата:

„Синът ми каза: Мразя музиката, защото ни разделя. Това ме засегна много.“

Тя открива решението в изкуството като израз:

„Той започна да твори, да се изразява чрез гласа си и ръцете си. Изкуството е проводник на емоциите.“

Семейството между самолетите: „Обещания, които се спазват“

За баланса между кариера и дом тя казва:

„Семейството е фундаментална част. По-важно е от богатството и от училището.“

И признава вината:

„Всеки път, когато си тръгна от къщи, имам 50 минути, в които се контролирам да не се разплача.“

Страхът за бъдещето: загубата на идентичност

Йончева споделя тревога:

„Липсата на идентичност ме плаши най-много. Опитвайки се да бъдем индивидуални, потискаме новото поколение.“

Източник: NOVA
  • Изкуството и политиката: „Бих се затворила, ако вляза в политика“

Певицата категорично отказва политически ангажименти:

„Ако навляза в политическия живот, това за мен ще бъде затвор.“

Тя разкрива, че е получавала предложения:

„Имаше всякакви екзотични предложения, включително за високи длъжности.“

Източник: NOVA
  • Любовта и домът: между два свята

Йончева описва личния си живот като баланс между близост и разстояние:

„Можеш да имаш нормална любов. Връщаме се за 24 часа, преоткриваме се и после всеки заминава.“

Източник: NOVA
  • Финал: „Домът е там, където ме чакат“

На въпроса къде е домът ѝ, тя отговаря кратко:

„Там, където ме чакат.“

Соня Йончева Оперна певица Сценични образи Лична идентичност Майчинство Класическа музика Изкуствен интелект Психично здраве на децата Семеен живот Житейски избори
Последвайте ни

По темата

Еуфория след

Еуфория след "Евровизия": DARA и съпругът ѝ в емоционални кадри след победата

Коя държава е отделила най-голям бюджет за

Коя държава е отделила най-голям бюджет за "Евровизия 2026"?

"Евровизия" идва в София! DARA донесе първа победа за България

Нощна атака с дронове разтърси Москва, жертви и разрушения в региона

Нощна атака с дронове разтърси Москва, жертви и разрушения в региона

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

pariteni.bg
Kimera K39 заложи на V8 от Koenigsegg

Kimera K39 заложи на V8 от Koenigsegg

carmarket.bg
<p>„О, Боже мой!“: Исторически триумф за DARA, България спечели „Евровизия“ 2026</p>
Ексклузивно

„О, Боже мой!“: Исторически триумф за DARA, България спечели „Евровизия“ 2026

Преди 10 часа
Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала
Ексклузивно

Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала

Преди 14 часа
Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“
Ексклузивно

Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“

Преди 12 часа
Големият финал започна! Дара влиза в битка за триумф на „Евровизия 2026“
Ексклузивно

Големият финал започна! Дара влиза в битка за триумф на „Евровизия 2026“

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Радев на визита в Берлин</p>

Премиерът Румен Радев ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц

България Преди 9 минути

Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството на министър-председател

<p>Ето какво време да очакват абитуриентите</p>

Ще вали ли по време на абитуриентските балове

България Преди 32 минути

Климатологът Симеон Матев с прогноза

Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Имах голям късмет да попадна в отбор с уравновесени хора! (ВИДЕО)

Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Имах голям късмет да попадна в отбор с уравновесени хора! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Премиерът Румен Радев поздрави DARA за „българска победа“ на Евровизия

Премиерът Румен Радев поздрави DARA за „българска победа“ на Евровизия

България Преди 2 часа

В публикацията се отправят поздравления и към целия екип, допринесъл за участието и представянето на страната в конкурса

СЗО обяви извънредна ситуация заради ебола в ДР Конго и Уганда

СЗО обяви извънредна ситуация заради ебола в ДР Конго и Уганда

Свят Преди 2 часа

Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности

Сенатът удари спирачка на проекта на Тръмп за нова бална зала в Белия дом

Сенатът удари спирачка на проекта на Тръмп за нова бална зала в Белия дом

Свят Преди 2 часа

Тръмп защити проекта в социалните мрежи, като заяви, че това ще бъде „най-красивата сграда от този вид в света“

Отговорите, които всеки родител търси: Събитието на „Ох, на мама“ в НДК не спира да изненадва и днес

Отговорите, които всеки родител търси: Събитието на „Ох, на мама“ в НДК не спира да изненадва и днес

Любопитно Преди 2 часа

След силния старт вчера, вторият ден предлага срещи с нови лектори и напълно свободен достъп до мащабната експо зона в зала 8 на НДК

Вероника и Мирослав са победителите в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Вероника и Мирослав са победителите в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Свят Преди 3 часа

Те спечелиха рекордната награда от 115 950 евро

"БлагоДара": Вълна от звездни поздравления след триумфа на DARA на "Евровизия"

"БлагоДара": Вълна от звездни поздравления след триумфа на DARA на "Евровизия"

България Преди 4 часа

Лили Иванова, Мария Бакалова, Васил Найденов и Димитър Маринов бяха сред първите популярни личности, поздравили певицата за победата с "Bangaranga"

Мухълът може да се разпространи незабелязано: Проверете тези 5 неща в дома си

Мухълът може да се разпространи незабелязано: Проверете тези 5 неща в дома си

Любопитно Преди 5 часа

Дори книгите могат да развият мухъл, който не е видим веднага

Експерт разкри тайните на Клеопатра за здраве и подмладяване

Експерт разкри тайните на Клеопатра за здраве и подмладяване

Любопитно Преди 5 часа

Завръщането към древните ритуали за сън и светлина е ключът към здравето и активния живот през 2026 г., смятат експерти

Не само вкусно, но и здравословно: Рецепта за десерт за подобряване на чревната функция

Не само вкусно, но и здравословно: Рецепта за десерт за подобряване на чревната функция

Любопитно Преди 5 часа

Отлично насища с фибри, което е много полезно за стомашно-чревния тракт

Не само кафето: 5 храни и напитки, които ви пречат да спите

Не само кафето: 5 храни и напитки, които ви пречат да спите

Любопитно Преди 5 часа

Лошият сън често се крие в чинията ни. Експерти предупреждават, че някои на пръв поглед безобидни продукти блокират естествените механизми на тялото за почивка. Разберете кои храни и напитки трябва да избягвате вечер, за да си осигурите пълноценна нощ

Стафидите не са само за кифлички: Как те поддържат сърцето и кръвоносните съдове

Стафидите не са само за кифлички: Как те поддържат сърцето и кръвоносните съдове

Любопитно Преди 5 часа

Не бива обаче да прекалявате с тях – стафидите са с високо съдържание на калории и захар

Вятър, облаци и гръмотевици: Жълт код за проливни дъждове в части от България

Вятър, облаци и гръмотевици: Жълт код за проливни дъждове в части от България

България Преди 5 часа

Максималните температури ще бъдат от 14° до 22°

,

Роботът Робърт превзе „Витошка” с танца на „Бангаранга”

Любопитно Преди 13 часа

Подкрепата за DARA преди големия финал на „Евровизия” дойде и от света на технологиите

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Най-трудният момент в живота ми беше раждането на втората ми дъщеря! (ВИДЕО)

Edna.bg

Да отглеждаш с любов и знание: Форумът на „Ох, на мама“ с нови вълнуващи срещи в НДК

Edna.bg

Стоичков: Дара над всички! България над всички

Gong.bg

Официално: Шаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Gong.bg

DARA пред световните медии: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Бангаранга”! (ВИДЕО)

Nova.bg

ИСТОРИЧЕСКИ ТРИУМФ ЗА БЪЛГАРИЯ: DARA спечели "Евровизия" 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg