Соня Йончева: Не искам да се крия зад аватари, искам да изпея това, което е в сърцето ми

С оня Йончева говори откровено в разговор с Мариян Станков – Мон Дьо за начина, по който сценичните образи, личният живот и професионалната ѝ мисия се преплитат.

Ролите и личната идентичност: „Тялото ми е инструмент“

Оперната певица разказва, че влизането в образи като Норма, Тоска и Медея е процес на взаимно проникване между артист и персонаж.

„О, да, винаги. Много интересен процес е, когато една актриса влезе в един персонаж и обратното. Персонажът навлиза в твоето тяло, но моето тяло е използвано като инструмент, за да разкаже историята.“

Тя обаче признава, че съществува риск артистът да се изгуби:

„Да. Много често, особено когато имах по-малко опит… случвало ми се е да се предразположа негативно.“

Майчинството и сцената: „Преди да бъда артист, реших да бъда майка“

Йончева подчертава, че майчинството е било първият ѝ съзнателен избор.

„Преди да реша да бъда артист, аз реших да бъда майка. Това беше номер едно причина да съществувам.“

Тя допълва, че сценичната ѝ работа е мотивирана не от доказване, а от мисия:

„Работя, защото имам любов към идеята да привличам повече хора към изкуството. Това е причината да бъда тук.“

Маските на сцената и „аватарите“ на съвременния свят

Певицата поставя под въпрос размиването на идентичността:

„Аз съм много хора на сцената. С много маски, с много аватари… Обществото обожава да се крие зад аватари днес. Аз не обичам това.“

И добавя:

„Бих искала един ден да изпея това, което е на моето сърце.“

Класическата музика и посланието от София

По повод концертите пред храм-паметника „Св. Александър Невски“, Йончева казва, че реакцията на публиката е надхвърлила очакванията ѝ.

„Хората излизаха с възвишен дух, казвайки: никога не съм се чувствала по-горда.“

Тя определя проекта като културен знак:

„България е културен център на класическата музика. Това е само началото. Културата и бъдещето.“

Между Белканто и изкуствения интелект

Йончева говори и за новите технологии и ролята на изкуството:

„Белканто и изкуствен интелект. Минало и бъдеще. Трябва да строим мостове, а не да се страхуваме.“

По думите ѝ машините не могат да заместят човешкото творчество:

„Тази машина има нужда от нас. Тя не е безгрешна.“

И е категорична:

„Емоцията. Това никога няма да може да бъде изпято от изкуствения интелект.“

Психичното здраве на децата: лична кауза

Темата за децата и изкуството се превръща в лична мисия за певицата:

„Синът ми каза: Мразя музиката, защото ни разделя. Това ме засегна много.“

Тя открива решението в изкуството като израз:

„Той започна да твори, да се изразява чрез гласа си и ръцете си. Изкуството е проводник на емоциите.“

Семейството между самолетите: „Обещания, които се спазват“

За баланса между кариера и дом тя казва:

„Семейството е фундаментална част. По-важно е от богатството и от училището.“

И признава вината:

„Всеки път, когато си тръгна от къщи, имам 50 минути, в които се контролирам да не се разплача.“

Страхът за бъдещето: загубата на идентичност

Йончева споделя тревога:

„Липсата на идентичност ме плаши най-много. Опитвайки се да бъдем индивидуални, потискаме новото поколение.“

Изкуството и политиката: „Бих се затворила, ако вляза в политика“

Певицата категорично отказва политически ангажименти:

„Ако навляза в политическия живот, това за мен ще бъде затвор.“

Тя разкрива, че е получавала предложения:

„Имаше всякакви екзотични предложения, включително за високи длъжности.“

Любовта и домът: между два свята

Йончева описва личния си живот като баланс между близост и разстояние:

„Можеш да имаш нормална любов. Връщаме се за 24 часа, преоткриваме се и после всеки заминава.“

Източник: NOVA

Финал: „Домът е там, където ме чакат“

На въпроса къде е домът ѝ, тя отговаря кратко:

„Там, където ме чакат.“