Свят

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

Сградата и няколко автобуса, паркирани вътре, са били повредени, но няма данни за пострадали, според администрацията на централата

17 май 2026, 21:31
Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"
Източник: БТА

С клад за превозни средства в окупираната от Русия Запорожка АЕЦ е бил засегнат от украински артилерийски обстрел, предадоха ДПА и Ройтерс, като цитират изявление на назначените от Москва власти.

Сградата и няколко автобуса, паркирани вътре, са били повредени, но няма данни за пострадали, според администрацията на централата. Тя съобщи, че украински дрон е бил свален от противовъздушната отбрана, докато се приближавал към обекта.

Засега няма коментар от украинска страна.

Запорожката АЕЦ, най-голямата атомна електроцентрала в Европа с шест реактора и капацитет от 6 000 мегавата, е под руски контрол от март 2022 г. и понастоящем не произвежда електроенергия. Няколко украински опита за превземане на обекта се провалиха.

Екип от Международната агенция за атомна енергия е постоянно разположен в централата, за да наблюдава ситуацията и да помогне за предотвратяване на ядрена авария.

 

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Запорожка АЕЦ украински обстрел склад за превозни средства повредени автобуси руски контрол атомна електроцентрала МААЕ ядрена авария назначени от Москва власти не произвежда електроенергия
Последвайте ни

По темата

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Първи думи след триумфа: DARA кацна в София с исторически рекорд, но без съпруга си

Първи думи след триумфа: DARA кацна в София с исторически рекорд, но без съпруга си

Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

pariteni.bg
10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
<p>„О, Боже мой!“: Исторически триумф за DARA, България спечели „Евровизия“ 2026</p>
Ексклузивно

„О, Боже мой!“: Исторически триумф за DARA, България спечели „Евровизия“ 2026

Преди 21 часа
Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала
Ексклузивно

Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала

Преди 1 ден
Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“
Ексклузивно

Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“

Преди 23 часа
Големият финал започна! Дара влиза в битка за триумф на „Евровизия 2026“
Ексклузивно

Големият финал започна! Дара влиза в битка за триумф на „Евровизия 2026“

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Рияд: Ударът в близост до ядрена централа в ОАЕ е "заплаха за стабилността в региона"

Свят Преди 9 минути

,

Диана Блажева е големият победител в The Floor

Любопитно Преди 43 минути

Тя превзе играта и спечели наградата от 30 000 евро

Свалената охрана на Борисов и Пеевски отново отвори спора за правилата в НСО

Свалената охрана на Борисов и Пеевски отново отвори спора за правилата в НСО

България Преди 3 часа

Темата коментираха Ива Митева и Вежди Рашидов

,

Тръмп и президентът на Южна Корея обсъдиха съдбоносната среща САЩ-Китай

Свят Преди 3 часа

Двамата лидери също така са обсъдили гладкото прилагане на двустранното търговско споразумение, подписано миналата година

Нетаняху: Близо сме до ликвидирането на всеки един отговорен за нападението на 7 октомври

Нетаняху: Близо сме до ликвидирането на всеки един отговорен за нападението на 7 октомври

Свят Преди 4 часа

Днес Нетаняху потвърди, че израелските сили понастоящем контролират 60% от територията на Газа

Във Франция се появиха 10 „нови“ жертви от мрежата на Епстийн

Във Франция се появиха 10 „нови“ жертви от мрежата на Епстийн

Свят Преди 4 часа

Френските магистрати се стремят да разследват евентуални престъпления, извършени във Франция или с участието на френски извършители, които са улеснили престъпленията му

,

Евакуират 30 000 души в германски град заради невзривена бомба от Втората световна война

Свят Преди 5 часа

В момента пожарникари проверяват дали всички хора са напуснали зоната за евакуация, чиито радиус е 1,5 км

Празник във въздуха: Летището във Виена ехти от „Бангаранга“ на Дара, българи пеят в самолета

Празник във въздуха: Летището във Виена ехти от „Бангаранга“ на Дара, българи пеят в самолета

Любопитно Преди 5 часа

Десетки българи ще окупират Терминал 2 на летище „Васил Левски“, за да я поздравят

Дара ще бъде предложена за „Почетен гражданин на София“

Дара ще бъде предложена за „Почетен гражданин на София“

България Преди 6 часа

Това обяви общинският съветник от ГЕРБ-СДС Антон Хекимян

Ирански медии обвиниха САЩ в липсата на „осезаеми отстъпки“

Ирански медии обвиниха САЩ в липсата на „осезаеми отстъпки“

Свят Преди 6 часа

Млад мъж е с 50% изгаряния, поразен от токов удар в Монтана

Млад мъж е с 50% изгаряния, поразен от токов удар в Монтана

България Преди 6 часа

Пострадалият е ловял риба в района на бившия полигон в квартал „Огоста“

Удар в сърцето на ОАЕ: Дронове атакуваха атомна централа, пламна пожар

Удар в сърцето на ОАЕ: Дронове атакуваха атомна централа, пламна пожар

Свят Преди 7 часа

Властите в Абу Даби уверяват, че няма пострадали и опасност от радиация, след като пламъците обхванаха генератор извън периметъра на АЕЦ „Барака“

,

Катастрофа между два украински камиона затвори Прохода на Републиката

България Преди 7 часа

Екипи на полицията регулират движението

Мечки са нападнали мъжа, открит мъртъв край хижа „Рудничар“

Мечки са нападнали мъжа, открит мъртъв край хижа „Рудничар“

България Преди 7 часа

Това посочва съдебномедицинската експертиза

Как гласуваха жури и публика в отделните държави за DARA

Как гласуваха жури и публика в отделните държави за DARA

България Преди 8 часа

Кой гласува за България?

Как европейските медии отразиха победата на България на "Евровизия"

Как европейските медии отразиха победата на България на "Евровизия"

Свят Преди 8 часа

Световните медии коментират

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Големият финал: Кой ще превземе The Floor тази вечер?

Edna.bg

ЕКСКЛУЗИВНО ВИДЕО! Дара вече лети към България. Всички пътници я аплодират

Edna.bg

Извънземен Синер пренаписа историята на тениса със Златен Мастърс (ВИДЕО)

Gong.bg

Ясен е първият съперник на Григор Димитров на "Ролан Гарос"

Gong.bg

Дарина Йотова - DARA от варненската сцена през X Factor до грандиозния успех на „Евровизия“

Nova.bg

DARA кацна на летище „Васил Левски“, посрещнаха я с водни салюти. Стотици изпълниха Терминал 2 под звуците на „Бангаранга“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg