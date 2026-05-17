Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

С клад за превозни средства в окупираната от Русия Запорожка АЕЦ е бил засегнат от украински артилерийски обстрел, предадоха ДПА и Ройтерс, като цитират изявление на назначените от Москва власти.

Сградата и няколко автобуса, паркирани вътре, са били повредени, но няма данни за пострадали, според администрацията на централата. Тя съобщи, че украински дрон е бил свален от противовъздушната отбрана, докато се приближавал към обекта.

Засега няма коментар от украинска страна.

Запорожката АЕЦ, най-голямата атомна електроцентрала в Европа с шест реактора и капацитет от 6 000 мегавата, е под руски контрол от март 2022 г. и понастоящем не произвежда електроенергия. Няколко украински опита за превземане на обекта се провалиха.

Екип от Международната агенция за атомна енергия е постоянно разположен в централата, за да наблюдава ситуацията и да помогне за предотвратяване на ядрена авария.